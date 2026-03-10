Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina : le chef de l’Etat accorde une audience à la coopérative féminine de Zongo


Alwihda Info | Par - 10 Mars 2026



Burkina : le chef de l’Etat accorde une audience à la coopérative féminine de Zongo
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le vendredi 6 mars 2026 au Palais de Koulouba, la Coopérative féminine Relwende Teel Taba du village de Zongo, dans la commune de Loumbila.

Conduite par la ministre de la Famille et de la Solidarité, le Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kaboré, la délégation des femmes de la Coopérative de Zongo est venue réitérer sa gratitude au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, pour l’aménagement au profit des membres de la coopérative, d’un périmètre maraîcher l’année dernière dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme.

« Nous sommes venues dire merci au chef de l’État pour ce qu’il a fait pour nous. L’année passée, le président du Faso nous a fait une visite surprise et à l’occasion nous lui avons adressé nos doléances. Il a promis de nous aider et effectivement, il a tenu parole. Notre périmètre est maintenant clôturé, avec un dispositif moderne d’irrigation composé d’un château d’eau et des bassins. Ce qui nous permet d’accroitre nos productions », indique la présidente de la coopérative, Mme Elise Ouédraogo.

Elle invite toutes les bénéficiaires des différents périmètres aménagés de cette année 2026 à s’engager avec abnégation au travail, pour leur épanouissement et pour le développement du Burkina Faso. Et en signe de cette reconnaissance, les femmes de Zongo ont tenu à offrir au chef de l’État des prélèvements de leurs productions maraîchères.

Abraham Ndjana Modo
