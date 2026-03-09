









AFRIQUE Souveraineté alimentaire : le Tchad accueille la 3e Conférence régionale sur le blé à N’Djamena

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 9 Mars 2026



​Du 9 au 11 mars 2026, le Tchad abrite à N’Djamena la 3e Conférence régionale sur le blé ainsi qu’un forum consacré aux technologies et innovations éprouvées dans la filière. Organisé par l’Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement (ITRAD), cet événement d’envergure internationale réunit des décideurs politiques, des chercheurs et des partenaires financiers, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), autour d’un enjeu majeur : la souveraineté alimentaire dans la sous-région.

Face à la croissance démographique et aux effets du changement climatique, le blé s’impose comme une culture stratégique pour l’Afrique. La rencontre de N’Djamena marque ainsi le passage de la planification à l’action, avec notamment l’opérationnalisation du Centre national de spécialisation sur le blé (CNS-Blé) au Tchad.



Dans son intervention, le directeur général de l’ITRAD, Abdelkader Altidjani Koiboro, a rappelé les racines historiques de cette ambition. Il a souligné que le choix du Tchad pour accueillir cette rencontre repose sur une réalité stratégique :

« Dans un passé récent, le Tchad occupait une place importante dans la production et la transformation du blé en Afrique centrale. Les polders du Tchad alimentaient alors le Grand Moulin du Tchad, qui produisait plus de 10 000 tonnes de farine de blé par an, approvisionnant ainsi plusieurs pays de la sous-région. Ce rappel historique nous enseigne une réalité essentielle : le potentiel de production de blé dans notre région existe bel et bien. Grâce aux progrès de la recherche scientifique et aux innovations technologiques, couplés à des politiques agricoles ambitieuses, il nous appartient aujourd’hui de redonner à cette filière toute sa place dans la quête de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle de notre pays. »



Le ministre de la Production et de la Transformation agricole, Keda Ballah, a quant à lui procédé à l’ouverture officielle des travaux. Dans son discours, il a rappelé que cette conférence régionale se tient dans « un contexte marqué par une forte pression sur les marchés alimentaires internationaux et une dépendance accrue de nombreux pays africains vis-à-vis des importations de céréales, notamment le blé ».



Selon lui, « le blé est au cœur des ambitions des États africains. Face à une dépendance croissante aux importations, qui rend le blé et ses dérivés plus chers et parfois difficilement accessibles, l’Afrique doit impérativement réagir et renforcer la production de son propre blé ».



Le ministre a également salué l’initiative conjointe du Réseau pour le développement du blé en Afrique de l’Ouest et du Centre et du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF). En partenariat avec les institutions nationales, cette dynamique a permis d’instituer une conférence annuelle réunissant les acteurs publics et privés autour du développement de la filière blé.





