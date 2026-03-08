Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Assemblée nationale du Tchad : un dîner d’hommage au personnel féminin à l’occasion du 8 mars


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 8 Mars 2026


À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Assemblée nationale du Tchad a organisé, ce dimanche à N’Djamena, un dîner d’hommage en l’honneur de son personnel féminin. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de valorisation du rôle des femmes au sein de l’institution parlementaire et de promotion de leur participation au développement national.


Assemblée nationale du Tchad : un dîner d’hommage au personnel féminin à l’occasion du 8 mars
Cette action vise à reconnaître l’engagement des femmes qui œuvrent quotidiennement au fonctionnement de l’administration parlementaire. À travers ce geste symbolique, l’institution entend saluer leur contribution à la consolidation des valeurs de travail, de dignité et de service public.

La cérémonie s’est déroulée au Palais de la Démocratie de Gassi, en présence du 6ᵉ vice-président de l’Assemblée nationale, François Djekonbé, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et membres du personnel parlementaire. Elle s’est articulée autour du thème : « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable et un avenir radieux ».

Dans son allocution, François Djekonbé a rendu un vibrant hommage à la résilience et à la contribution des femmes tchadiennes à la construction nationale. Il a souligné que leur participation active demeure un pilier essentiel pour l’édification d’une société plus équilibrée et plus prospère.

Placée sous le thème « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable », l’édition 2026 de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) a été marquée par l’organisation de plusieurs activités à travers le pays, notamment des conférences-débats consacrées à la place de la femme dans les sphères sociale, économique et politique.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a posé un geste de solidarité sociale en offrant, au nom de son président, des kits alimentaires à l’association des veuves « MEKASNAN », basée dans le quartier Atrone à N’Djamena. Cette action a été saluée par les bénéficiaires comme un symbole d’attention envers les femmes en situation de vulnérabilité.

Le vice-président de l’Assemblée nationale a également rappelé que les barrières socioculturelles continuent d’entraver l’épanouissement et la pleine participation des femmes dans plusieurs secteurs de la vie nationale.

Les responsables présents ont ainsi appelé à un changement progressif des mentalités afin de permettre aux jeunes filles d’aspirer à des ambitions plus élevées. Comme souligné lors de la cérémonie, l’autonomisation des femmes constitue un facteur déterminant pour la stabilité des familles et le développement économique du pays.

La cérémonie s’est achevée par un appel à l’engagement collectif pour faire de l’égalité des chances et de la dignité des femmes une réalité tangible au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/03/2026

Tchad : SENAFET 2026, l’Assemblée nationale engage le débat sur la participation politique des femmes

Tchad : SENAFET 2026, l’Assemblée nationale engage le débat sur la participation politique des femmes

Tchad : au Mandoul, le Conseil provincial adopte son budget de l'exercice 2026 Tchad : au Mandoul, le Conseil provincial adopte son budget de l'exercice 2026 06/03/2026

Populaires

N'Djamena : Relax Auto École offre une "Bourse Ramadan Kareem" de formation en conduite à 50 moto-taximen

07/03/2026

Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena

07/03/2026

Tchad : signature d’un partenariat stratégique entre "Je Respecte Ma Ville-Tchad" et "Conscience Nationale"

07/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter