Assemblée nationale du Tchad : un dîner d’hommage au personnel féminin à l’occasion du 8 mars

Cette action vise à reconnaître l’engagement des femmes qui œuvrent quotidiennement au fonctionnement de l’administration parlementaire. À travers ce geste symbolique, l’institution entend saluer leur contribution à la consolidation des valeurs de travail, de dignité et de service public.



La cérémonie s’est déroulée au Palais de la Démocratie de Gassi, en présence du 6ᵉ vice-président de l’Assemblée nationale, François Djekonbé, ainsi que de plusieurs responsables administratifs et membres du personnel parlementaire. Elle s’est articulée autour du thème : « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable et un avenir radieux ».



Dans son allocution, François Djekonbé a rendu un vibrant hommage à la résilience et à la contribution des femmes tchadiennes à la construction nationale. Il a souligné que leur participation active demeure un pilier essentiel pour l’édification d’une société plus équilibrée et plus prospère.



Placée sous le thème « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable », l’édition 2026 de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) a été marquée par l’organisation de plusieurs activités à travers le pays, notamment des conférences-débats consacrées à la place de la femme dans les sphères sociale, économique et politique.



Par ailleurs, l’Assemblée nationale a posé un geste de solidarité sociale en offrant, au nom de son président, des kits alimentaires à l’association des veuves « MEKASNAN », basée dans le quartier Atrone à N’Djamena. Cette action a été saluée par les bénéficiaires comme un symbole d’attention envers les femmes en situation de vulnérabilité.



Le vice-président de l’Assemblée nationale a également rappelé que les barrières socioculturelles continuent d’entraver l’épanouissement et la pleine participation des femmes dans plusieurs secteurs de la vie nationale.



Les responsables présents ont ainsi appelé à un changement progressif des mentalités afin de permettre aux jeunes filles d’aspirer à des ambitions plus élevées. Comme souligné lors de la cérémonie, l’autonomisation des femmes constitue un facteur déterminant pour la stabilité des familles et le développement économique du pays.



La cérémonie s’est achevée par un appel à l’engagement collectif pour faire de l’égalité des chances et de la dignité des femmes une réalité tangible au Tchad.