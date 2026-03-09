Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
ANNONCES

Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Mars 2026


La République du Tchad a reçu un financement du groupe de la Banque Africaine de Développement et de l'OPEP ci-après dénommées, la "Banque" et "OPEP" pour financer le Projet d'Appui au Secteur de l'Energie Electrique au Tchad (PASET 2), et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs en trois lots.


Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)



Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)
Veuillez télécharger en pièce jointe, la version PDF de l'Avis d'Appel d'Offres d'Acquisition : 
avis_d__appel_d__offres_signe.pdf Avis d'Appel d'Offres signé.pdf  (725.89 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/03/2026

Tchad : lancement de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées

Tchad : lancement de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées

Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena 07/03/2026

Populaires

Tchad : au Borkou, les femmes réaffirment leur engagement pour le développement

08/03/2026

Tchad : à Abéché, un appel à renforcer l’autonomisation et la participation des femmes

08/03/2026

Tchad : tensions au tribunal d’Abéché, le procureur dément la libération d’un véhicule lié à une affaire criminelle

09/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 03/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

La Cour administrative d’appel de Versailles annule les refus implicites de la préfecture du Val d’Oise

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter