Tchad : Acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs (AAO pour le PASET 2)
Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Mars 2026
La République du Tchad a reçu un financement du groupe de la Banque Africaine de Développement et de l'OPEP ci-après dénommées, la "Banque" et "OPEP" pour financer le Projet d'Appui au Secteur de l'Energie Electrique au Tchad (PASET 2), et a l'intention d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition de compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et concentrateurs en trois lots.
