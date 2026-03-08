Tchad : lancement de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées

Dans son allocution, le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a rappelé que le paludisme demeure l’un des principaux problèmes de santé publique au Tchad.



Selon lui, en 2025, les formations sanitaires du pays ont enregistré 2 425 178 cas de paludisme, soit 34 % de l’ensemble des cas de maladies recensés. Cette maladie continue d’affecter de nombreuses familles et constitue une menace particulière pour les enfants de moins de cinq ans, qui représentent 888 320 cas (37 %), ainsi que pour les femmes enceintes, avec 220 159 cas (9 %).



Il a également indiqué que 2 554 décès liés au paludisme ont été enregistrés, soit 27 % de l’ensemble des décès toutes causes confondues. Face à ce défi sanitaire, et conformément au chantier 10, action 77 du Chef de l’État, la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action constitue l’une des interventions les plus efficaces pour prévenir la maladie et sauver des vies.



Pour sa part, la représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Kambiré Chantal, a rappelé que le paludisme reste l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le pays. Elle a souligné que les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes demeurent les groupes les plus vulnérables face à cette maladie.



Elle a également expliqué que le paludisme est une maladie potentiellement mortelle causée par des parasites transmis par les piqûres de moustiques infectés, tout en rappelant qu’il s’agit d’une maladie évitable et curable lorsque les mesures de prévention et de prise en charge sont correctement appliquées.



De son côté, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que cette sixième édition de la campagne digitalisée de distribution de moustiquaires marque une étape importante dans la lutte contre le paludisme au Tchad.



Il a souligné qu’en 2025, selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme, près de deux millions et demi de cas ont été enregistrés dans les formations sanitaires, dont 2 554 décès. Les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans paient le plus lourd tribut face à cette maladie.



Le ministre a également indiqué que le gouvernement tchadien, sous le leadership du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, multiplie les efforts pour renforcer la riposte contre ce fléau.



La campagne de distribution de masse 2026 sera menée en trois phases dans 16 provinces fortement touchées par le paludisme, où vivent environ 16 351 396 habitants. Au total, plus de 10 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide seront distribuées gratuitement aux populations.



L’objectif est d’atteindre 100 % des ménages dans les zones ciblées, selon les critères suivants : 1 moustiquaire pour un ménage de 2 personnes, 2 moustiquaires pour un ménage de 3 à 4 personnes, 3 moustiquaires pour un ménage de 5 personnes ou plus.



La particularité de la campagne CDM 2026 réside dans le fait que toutes les opérations seront entièrement digitalisées, afin d’améliorer la transparence, le suivi et l’efficacité de la distribution.