









TCHAD N'Djamena : Relax Auto École offre une "Bourse Ramadan Kareem" de formation en conduite à 50 moto-taximen

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 7 Mars 2026



Dans le cadre de ses actions en faveur de la formation et de la sécurité routière, la direction générale de Relax Auto École a procédé, ce 7 mars 2026, au lancement officiel de l’offre « Bourse Ramadan Kareem ». Il s’agit d’une bourse de formation en conduite (permis A), entièrement gratuite, destinée à 50 moto-taximen issus des dix communes de N’Djamena.

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de plusieurs personnalités, notamment le maire de la commune du 6ᵉ arrondissement, Mme Zenaba Edith, le directeur général de Relax Auto École, M. Nadjo Ahmet Djarma, l’inspecteur général du ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie, M. Nguéadoumadji Bandjim, le directeur de la communication de l’Office national de la sécurité routière (ONASER), Djibrine Mahamat Djidda, représentant le directeur général, ainsi que le président du Syndicat national des moto-taxis (SNMT), Ibrahim Mahamat Youssouf. Les bénéficiaires de la formation ont également pris part à la cérémonie.



Cette initiative vise à offrir une formation complète et gratuite à 50 conducteurs de moto-taxis, dont 10 jeunes filles, tout en sensibilisant les participants au respect du code de la route et au civisme, afin de contribuer à la réduction des accidents de circulation dans la capitale.



Dans son allocution, le maire de la commune du 6ᵉ arrondissement, Mme Zenaba Edith, a salué cette initiative qu’elle considère comme bien plus qu’une simple formation.

« Elle représente une opportunité concrète d’insertion socioprofessionnelle, une réponse pratique au chômage des jeunes et un engagement fort en faveur de la sécurité routière et de la professionnalisation du secteur du transport urbain », a-t-elle déclaré.



Elle a également souligné que cette démarche s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays, avec à leur tête le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad.



Mme le maire a par ailleurs exprimé sa reconnaissance à Relax Auto École, au ministère des Transports ainsi qu’à l’ONASER pour leurs efforts constants en faveur de l’amélioration du transport et de la sécurité routière. Elle a également salué l’engagement de Relax Auto École aux côtés de la commune du 6ᵉ arrondissement, notamment pour la qualité de son travail et sa volonté de transmettre non seulement des compétences techniques, mais aussi des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect du code de la route, la responsabilité et le civisme.



Elle a invité les bénéficiaires à faire preuve de sérieux et de détermination :

« Ce que vous apprendrez ici doit faire de vous des conducteurs exemplaires, respectueux des règles et soucieux de la sécurité de vos passagers comme de la vôtre », a-t-elle ajouté.



De son côté, l’inspecteur général du ministère des Transports, M. Nguéadoumadji Bandjim, a salué l’initiative de Relax Auto École. Il a souligné l’importance de cette formation gratuite offerte à 50 conducteurs de moto-taxis, dont 10 jeunes filles, en ce mois sacré de Ramadan, estimant qu’elle contribuera à renforcer les capacités des acteurs du transport urbain.



Le président du Syndicat national des moto-taxis, Ibrahim Mahamat Youssouf, a également exprimé sa gratitude aux initiateurs de cette formation. Il a rappelé que parmi les 50 bénéficiaires figurent 10 jeunes filles, et a exhorté les participants à sensibiliser leurs collègues au respect du code de la route.



Prenant la parole au nom du directeur général de l’ONASER, le directeur de la communication Djibrine Mahamat Djidda a salué cette initiative visant à former gratuitement les professionnels du secteur des moto-taxis issus des dix arrondissements de la capitale. Il a rappelé que le manque de conducteurs qualifiés constitue un défi majeur pour la sécurité routière.



Selon lui, il est essentiel que les conducteurs de moto-taxis soient mieux formés afin de contribuer à la réduction des accidents et de sensibiliser leurs collègues aux dangers liés au non-respect du code de la route.



Lançant officiellement les activités de cette formation, le directeur général de Relax Auto École, Nadjo Ahmet Djarma, a salué la présence des autorités et des formateurs. Il a indiqué que cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer les capacités des acteurs du transport urbain, un secteur devenu un pilier essentiel de la mobilité à N’Djamena et dans plusieurs localités du Tchad.



Selon lui, les moto-taxis jouent un rôle déterminant dans le transport des populations, la création d’emplois et le dynamisme de l’économie urbaine.



Il a également remercié le Syndicat national des moto-taxis pour le travail réalisé dans la sélection objective et transparente des bénéficiaires.



Parmi les 50 personnes retenues pour cette formation, il s’est réjoui de la présence de 10 jeunes filles, soit 20 % des bénéficiaires, tout en leur souhaitant une bonne célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET).



Enfin, il a invité les bénéficiaires à faire preuve d’assiduité, de discipline et d’engagement tout au long de leur apprentissage. Il a exprimé le souhait que cette initiative serve d’exemple et inspire d’autres actions similaires en faveur de la formation, de l’emploi et de la sécurité routière au Tchad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : une journée scientifique sur le droit positif organisée à l’Université de N’Djamena Tchad : signature d’un partenariat stratégique entre "Je Respecte Ma Ville-Tchad" et "Conscience Nationale" Tchad : à l’occasion du 8 mars, un appel à un changement de paradigme lors d’une conférence-débat Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)