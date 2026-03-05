Alwihda Info
TCHAD

Tchad : un iftar organisé au Centre d’orientation des sciences arabes et islamiques de Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 6 Mars 2026



Tchad : un iftar organisé au Centre d’orientation des sciences arabes et islamiques de Mao
La Ligue des prédicateurs et des étudiants du Kanem a organisé, ce jeudi, un iftar (rupture du jeûne) au Centre d’orientation des sciences arabes et islamiques de Mao, sis au quartier Medelari.

Cet iftar a vu la présence du préfet du département du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, accompagné du maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Dans son intervention, Cheikh Moussa Moustapha, fondateur du Centre, a « remercié tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cet iftar, qui revêt une grande importance.

Il a ensuite rappelé l’objectif du Centre qui est de former les enfants à l’apprentissage et à l’application du Saint Coran ». Le préfet du département du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali et le maire de la commune de Mao Mahadi Ali Alifeï ont tour à tour « salué cette initiative salutaire du Centre et remercie les acteurs concernés dans l'organisation de cet iftar.

Ils ont ajouté qu'ils sont disponibles à accompagner le Centre dans sa bonne marche ». La cérémonie s’est achevée par la remise des saints corans aux apprenants par les autorités, ainsi qu'une invocation demandant à Dieu de préserver la paix dans le pays en général, et dans le Kanem en particulier.


