Tchad : l'Assemblée nationale met les femmes au cœur du débat politique à l'occasion de la SENAFET


Alwihda Info | Par Ahmat Youssouf - 6 Mars 2026


À l’occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), marquée chaque année par la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, l’Assemblée nationale du Tchad a placé les projecteurs sur la participation politique des femmes. Ce vendredi 6 mars 2026, les parlementaires féminines ont animé une conférence-débat sur le thème : « Participation des femmes à la vie politique et publique ».


Placée sous le haut patronage du président de l’Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaïmi, cette rencontre visait à sensibiliser l’opinion publique sur l’importance d’inclure davantage les femmes dans les instances de décision. Le débat s’est appuyé sur le constat que la participation féminine reste encore insuffisante, malgré les avancées législatives et les engagements internationaux.

Le 6ᵉ vice-président de l’Assemblée, François Djekombé, a ouvert les échanges en rappelant les racines historiques de cette célébration : les luttes des ouvrières de l’industrie textile aux États-Unis au début du XXᵉ siècle, mobilisations qui ont conduit l’Organisation des Nations Unies à consacrer des droits fondamentaux pour les femmes.

Pour 2026, ONU Femmes a choisi le thème international « Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles », soulignant l’urgence de mesures concrètes pour garantir l’accès à la justice et promouvoir l’égalité. « Il ne suffit plus de reconnaître les droits ; il faut les mettre en œuvre », a insisté le représentant de l’organisation.

Au Tchad, le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a adopté pour cette édition le slogan : « Chaque femme compte : inclusion, dignité et participation pour un développement durable et un avenir radieux ». L’autonomisation des femmes est ici perçue comme un levier stratégique, essentiel au développement, à la cohésion sociale et à la stabilité du pays.

L’Assemblée nationale, sous l’impulsion de Ali Kouloutou Tchaïmi, a déjà inscrit à son agenda des initiatives législatives en faveur des droits des femmes et des filles. Ces actions visent à ancrer durablement l’égalité dans le débat politique et dans les textes fondamentaux de la République, démontrant que l’émancipation des femmes n’est pas seulement un enjeu social, mais un impératif national.



