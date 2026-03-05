Tchad : à N'Djamena, un agent de la DGSSIE à la barre pour vol d'un cabri

Devant le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena, un agent de la Direction Générale des Services de Sécurité des Institutions de l'État (DGSSIE) a comparu le 03 mars 2026 pour répondre de chefs d'accusation de vol.



Le prévenu, en détention préventive à la maison d’arrêt de Klessoum depuis un an, conteste vigoureusement les faits qui lui sont reprochés. ‎Selon l’acte d’accusation, l'agent est poursuivi pour avoir dérobé une chèvre.



À la barre, l’intéressé a plaidé non coupable. Il a soutenu avoir acquis l'animal de bonne foi auprès de deux individus au prix de 30 000 FCFA. Cependant, il a été interpellé par la propriétaire légitime qui, réclamant son bien, a affirmé que l'animal était issu d'un vol.



‎L’animal ayant été restitué à son propriétaire, l’affaire a été portée devant les services de la police judiciaire. ‎



Un incident de procédure lors de l'enquête

‎L’instruction à l’audience a révélé des tensions lors de la phase d’enquête préliminaire. L’Officier de Police Judiciaire (OPJ) aurait initialement proposé une transaction consistant au versement d'une somme de 50 000 FCFA, qualifiant le prévenu de receleur.



Le refus catégorique de ce dernier a dégénéré en une altercation verbale violente avec l'officier. À la suite de cet incident, le procès-verbal (PV) de synthèse dressé par le commissaire a fait mention d'un état de récidive, signalant une condamnation antérieure datant de 2012 le prévenu n'a pas reconnu l'antécédent avec la police, il a souligné que c'est suite à un échange violent que le commissaire aurait voulu le punir.



‎Face à ces déclarations, le Procureur de la République a déploré le manque de coopération et les conflits d’attribution entre les différentes unités des forces de défense et de sécurité, soulignant que ce manque de respect mutuel entre corps kaki entrave le bon fonctionnement alors que ces derniers sont pour le même but. ‎Le Tribunal, après avoir entendu le prévenu, a mis l’affaire en délibéré.



En l'attente du verdict, le prévenu reste en détention préventive à la maison d'arrêt de Klessoum.