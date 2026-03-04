Tchad : une nouvelle circulaire encadre les demandes de visa temporaire pour le Canada

soutenir des demandes individuelles de visa pour des voyages touristiques, d’études ou de travail temporaire ;

fournir des informations sur le statut des dossiers d’immigration individuels ;

accélérer le traitement des demandes ni intervenir auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ;

offrir des recours en cas de refus de visa.

d’anticiper les demandes de visas en respectant des délais raisonnables de soumission ;

de collaborer étroitement avec les organisateurs d’événements internationaux, qui disposent généralement de mécanismes de coordination avec les autorités canadiennes afin de faciliter la participation des délégations.

Dans cette circulaire adressée aux institutions de la République, aux départements ministériels ainsi qu’aux missions diplomatiques et postes consulaires tchadiens à l’étranger, le ministère rappelle que certaines demandes de visa sont parfois adressées directement au Bureau du protocole du ministère des Affaires mondiales du Canada, en dehors des procédures établies.Les autorités tchadiennes précisent que, conformément aux règles en vigueur, les autorités canadiennes compétentes ne peuvent pas :Face à cette situation, le ministère invite toutes les structures concernées à respecter strictement les procédures canadiennes en matière d’immigration.Pour les missions officielles, la circulaire recommande notamment :Selon la note circulaire, cette démarche vise à garantir une meilleure compréhension des procédures en vigueur et à prévenir tout retard ou dysfonctionnement dans le traitement des demandes de visa.Le ministère indique également compter sur la diligence et le strict respect de ces dispositions par l’ensemble des institutions concernées.Le document est signé à N’Djamena le 4 mars 2026 par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr Djangbeye Guelngar Evariste.