Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : une nouvelle circulaire encadre les demandes de visa temporaire pour le Canada


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Mars 2026


Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger a publié une circulaire relative à la procédure de demande de visas de visiteur temporaire (VRT) pour le Canada. Ce document vise à clarifier les démarches administratives et à éviter tout dysfonctionnement dans le traitement des dossiers.


Tchad : une nouvelle circulaire encadre les demandes de visa temporaire pour le Canada
Dans cette circulaire adressée aux institutions de la République, aux départements ministériels ainsi qu’aux missions diplomatiques et postes consulaires tchadiens à l’étranger, le ministère rappelle que certaines demandes de visa sont parfois adressées directement au Bureau du protocole du ministère des Affaires mondiales du Canada, en dehors des procédures établies.

Les autorités tchadiennes précisent que, conformément aux règles en vigueur, les autorités canadiennes compétentes ne peuvent pas :
  • soutenir des demandes individuelles de visa pour des voyages touristiques, d’études ou de travail temporaire ;
  • fournir des informations sur le statut des dossiers d’immigration individuels ;
  • accélérer le traitement des demandes ni intervenir auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ;
  • offrir des recours en cas de refus de visa.
Face à cette situation, le ministère invite toutes les structures concernées à respecter strictement les procédures canadiennes en matière d’immigration.

Pour les missions officielles, la circulaire recommande notamment :
  • d’anticiper les demandes de visas en respectant des délais raisonnables de soumission ;
  • de collaborer étroitement avec les organisateurs d’événements internationaux, qui disposent généralement de mécanismes de coordination avec les autorités canadiennes afin de faciliter la participation des délégations.
Selon la note circulaire, cette démarche vise à garantir une meilleure compréhension des procédures en vigueur et à prévenir tout retard ou dysfonctionnement dans le traitement des demandes de visa.

Le ministère indique également compter sur la diligence et le strict respect de ces dispositions par l’ensemble des institutions concernées.

Le document est signé à N’Djamena le 4 mars 2026 par le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr Djangbeye Guelngar Evariste.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/03/2026

Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale

Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale

Tchad : ​L’Ambassadeur de France visite le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires Tchad : ​L’Ambassadeur de France visite le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires 03/03/2026

Populaires

Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale

03/03/2026

Attaque au Lac Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’acte terroriste

03/03/2026

N’Djamena : la 3ᵉ édition du Festival Chabab CA9 officiellement lancée

03/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter