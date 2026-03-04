Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nouvelles orientations pour la gouvernance dans la province du Borkou


Alwihda Info | Par Seid Djoumino - 4 Mars 2026



Au cours de son séjour à Faya-Largeau, le ministre d’État Limane Mahamat a également rencontré les autorités civiles, militaires, religieuses et traditionnelles de la province du Borkou.

Les échanges ont porté sur plusieurs points, notamment le respect de l’autorité de l’État, le vivre-ensemble, la cohabitation pacifique et le renforcement de la sécurité dans la province.

Le ministre a également appelé les autorités locales à soutenir le nouveau délégué général dans l’accomplissement de sa mission régalienne, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’administration dans la province. Il a par ailleurs invité chaque acteur à s’impliquer davantage dans le développement du Borkou en particulier et du Tchad en général.

Le ministre n’a pas occulté la question de l’insécurité ayant conduit à la mort de quatre officiers le 18 février dernier. Il a également exhorté les autorités locales à gérer les ressources publiques avec rigueur et transparence, sans déperdition. Enfin, Limane Mahamat a donné des instructions fermes à tous les niveaux de l’administration pour un changement de comportement et une meilleure gouvernance au service des populations.


