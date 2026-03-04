Tchad : installation du nouveau délégué général du gouvernement au Borkou

Le ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a officiellement installé ce matin à Faya-Largeau le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou.



Il s’agit du général Ibrahim Akhachane, qui remplace à ce poste le général Djimta Bédergon, suspendu de ses fonctions. À l’issue de la cérémonie d’installation, un procès-verbal a été signé à la résidence du délégué général du gouvernement.