Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : installation du nouveau délégué général du gouvernement au Borkou


Alwihda Info | Par Seïd Djoumino - 4 Mars 2026



Tchad : installation du nouveau délégué général du gouvernement au Borkou
Le ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat, a officiellement installé ce matin à Faya-Largeau le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou.

Il s’agit du général Ibrahim Akhachane, qui remplace à ce poste le général Djimta Bédergon, suspendu de ses fonctions. À l’issue de la cérémonie d’installation, un procès-verbal a été signé à la résidence du délégué général du gouvernement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/03/2026

N’Djamena : la 3ᵉ édition du Festival Chabab CA9 officiellement lancée

N’Djamena : la 3ᵉ édition du Festival Chabab CA9 officiellement lancée

PROMO RAMADAN 2026 : Moov Money Tchad récompense la fidélité de ses clients en offrant des kits alimentaires et des tissus PROMO RAMADAN 2026 : Moov Money Tchad récompense la fidélité de ses clients en offrant des kits alimentaires et des tissus 03/03/2026

Populaires

Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale

03/03/2026

Attaque au Lac Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’acte terroriste

03/03/2026

N’Djamena : la 3ᵉ édition du Festival Chabab CA9 officiellement lancée

03/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter