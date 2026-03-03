Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Attaque au Lac Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’acte terroriste


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Mars 2026


​N’Djamena, 03 mars 2026 – L’Assemblée nationale de la République du Tchad a exprimé sa profonde indignation à la suite de l’attaque perpétrée le lundi 02 mars 2026 par des éléments de la nébuleuse terroriste Boko Haram contre des positions des Forces Armées Tchadiennes dans la province du Lac.


Attaque au Lac Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’acte terroriste
Dans un communiqué officiel (N° 00L/PAN/CAB/2026), la Représentation nationale a condamné avec la plus grande fermeté cet acte qualifié de « barbare et ignoble », soulignant qu’il vise à porter atteinte à la stabilité du pays, à son intégrité territoriale et à la quiétude des populations.

L’Assemblée nationale a adressé ses condoléances les plus attristées au Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Chef de l’État et Chef suprême des Armées, au Gouvernement, aux Forces de Défense et de Sécurité, ainsi qu’à la famille du soldat tombé au champ d’honneur pour la défense de la Patrie. Elle a également exprimé sa compassion aux blessés et leur a souhaité un prompt et complet rétablissement.

Par ailleurs, la Représentation nationale a réaffirmé son soutien total et indéfectible au Chef de l’État et au Gouvernement dans leur engagement en faveur de la défense de la souveraineté nationale, de la protection des institutions républicaines et de la préservation de l’unité nationale.

Elle a salué la vigilance et la mobilisation des autorités administratives, militaires et traditionnelles de la province du Lac, tout en appelant les citoyens à faire preuve d’unité et de solidarité aux côtés des autorités compétentes dans la lutte contre le terrorisme.

Le communiqué est signé par le Président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/03/2026

Journée Zéro Discrimination : la CNDH appelle à renforcer la lutte contre les inégalités au Tchad

Journée Zéro Discrimination : la CNDH appelle à renforcer la lutte contre les inégalités au Tchad

Tchad : autorités et femmes mobilisées à Mao pour l’inclusion et l’autonomisation Tchad : autorités et femmes mobilisées à Mao pour l’inclusion et l’autonomisation 02/03/2026

Populaires

Lac Tchad : une attaque de Boko Haram repoussée par les FDS

03/03/2026

Tchad : incursions d’éléphants, le gouvernement lance une alerte dans plusieurs provinces

03/03/2026

Tchad : Ramadan à N’Djamena, la maitrise du flux, l’exigence de la sécurité

03/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter