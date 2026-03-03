Attaque au Lac Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’acte terroriste

Dans un communiqué officiel (N° 00L/PAN/CAB/2026), la Représentation nationale a condamné avec la plus grande fermeté cet acte qualifié de « barbare et ignoble », soulignant qu’il vise à porter atteinte à la stabilité du pays, à son intégrité territoriale et à la quiétude des populations.



L’Assemblée nationale a adressé ses condoléances les plus attristées au Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Chef de l’État et Chef suprême des Armées, au Gouvernement, aux Forces de Défense et de Sécurité, ainsi qu’à la famille du soldat tombé au champ d’honneur pour la défense de la Patrie. Elle a également exprimé sa compassion aux blessés et leur a souhaité un prompt et complet rétablissement.



Par ailleurs, la Représentation nationale a réaffirmé son soutien total et indéfectible au Chef de l’État et au Gouvernement dans leur engagement en faveur de la défense de la souveraineté nationale, de la protection des institutions républicaines et de la préservation de l’unité nationale.



Elle a salué la vigilance et la mobilisation des autorités administratives, militaires et traditionnelles de la province du Lac, tout en appelant les citoyens à faire preuve d’unité et de solidarité aux côtés des autorités compétentes dans la lutte contre le terrorisme.



Le communiqué est signé par le Président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.