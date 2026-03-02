Tchad : incursions d’éléphants, le gouvernement lance une alerte dans plusieurs provinces

Selon les informations remontées des services locaux, ces déplacements s’inscrivent dans un phénomène migratoire naturel, lié à la recherche de nourriture et de points d’eau. Toutefois, la présence de ces troupeaux a provoqué d’importants dégâts agricoles et exposé les riverains à des risques sécuritaires.



Les éléphants ont été aperçus notamment dans la province du Hadjer Lamis (département de Dagana, sous-préfecture de Tourba), dans la Tandjilé Ouest (département de Man-Mbagué) ainsi que dans le Logone Occidental (département de la Djodjé, sous-préfecture de Loakassy).



Dans ces localités, plusieurs plantations ont été dévastées, perturbant la quiétude des habitants. Si cette situation témoigne de la richesse de la biodiversité nationale et des efforts de conservation entrepris par le gouvernement, elle constitue également une menace pour la sécurité des populations et la protection des cultures.



Mesures d’urgence et consignes de sécurité

Face à cette situation, le MEPDD indique que des équipes techniques sont déployées sur le terrain, en collaboration avec les gestionnaires des aires protégées et les autorités locales, afin de suivre les mouvements des animaux et limiter les risques.



En attendant le retour des éléphants vers leurs habitats naturels, le ministère appelle les populations des zones concernées à respecter strictement les consignes suivantes : Signaler immédiatement toute présence d’éléphants aux autorités locales ou aux agents du ministère les plus proches ; Éviter tout déplacement nocturne inutile dans les zones à risque ; Ne pas s’approcher des troupeaux, même si les animaux paraissent calmes ; Ne pas tenter de les repousser par des jets de pierres, des feux ou des cris, au risque de provoquer des réactions dangereuses ; Sensibiliser les enfants à ne pas s’aventurer seuls près des points d’eau fréquentés par la faune.



Le ministère rappelle qu’il est formellement interdit de blesser ou d’abattre les éléphants, espèce intégralement protégée par la loi. Tout acte de braconnage sera poursuivi avec la plus grande rigueur.



Par ailleurs, le MEPDD a présenté ses sincères condoléances aux familles des deux personnes récemment décédées à la suite de ces incidents. Il invite toute personne disposant d’informations sur les mouvements des troupeaux à contacter le numéro vert 1319. Le communiqué est signé par le secrétaire général du ministère, Koularambaye Koundia Julien.