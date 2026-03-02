Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La Semaine nationale de la femme tchadienne lancée au Salamat


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 2 Mars 2026


Le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le Délégué général du Gouvernement, a procédé le 1er mars 2026 à Am-Timan, chef-lieu de la province, au lancement officiel des activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) et de la Journée internationale de la femme (JIF). La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la commune d’Am-Timan.


Tchad : La Semaine nationale de la femme tchadienne lancée au Salamat

Cette édition 2026 de la SENAFET/JIF a rassemblé les autorités administratives, les responsables militaires ainsi que de nombreuses organisations féminines issues de divers milieux socioprofessionnels.

Dans son allocution de bienvenue, Angèle Nanitan, représentant la présidente du comité d’organisation, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’événement et a encouragé ses consœurs à prendre une part active aux festivités.

Le Délégué provincial de la femme, Al-Mahdi Ahmat Al-Mahdi, a rappelé que la SENAFET constitue une étape décisive dans la politique nationale d’autonomisation des femmes, en introduisant des innovations majeures.

En lançant officiellement les activités, le Secrétaire général Maab Mara a exhorté les femmes à renforcer leur solidarité et à agir comme une seule voix, valorisant leurs compétences dans des domaines clés tels que l’artisanat, l’agriculture, l’entrepreneuriat, la santé et l’éducation.

Du 1er au 8 mars, un programme riche et varié sera proposé, mettant en lumière le rôle et l’engagement des femmes tchadiennes.



