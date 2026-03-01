Alwihda Info
INTERNATIONAL

Le Président Faustin Archange Touadéra en visite de travail d’une semaine en Russie


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Mars 2026


​Le Président de la République centrafricaine, Professeur Faustin Archange Touadéra, a quitté Bangui dans la matinée de ce dimanche 1er mars 2026 pour une visite de travail d’une semaine en Fédération de Russie. Ce déplacement officiel s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Bangui et Moscou.


Le Président Faustin Archange Touadéra en visite de travail d’une semaine en Russie
Selon les informations officielles, la visite se déroulera en deux phases distinctes. La première partie, à caractère privé, se tiendra à Saint-Pétersbourg. Elle sera suivie d’une seconde étape à Moscou, marquée par des rencontres publiques et des échanges avec les autorités russes.

La cérémonie de départ s’est déroulée à l’aéroport international Bangui M’Poko, où le Chef de l’État a reçu les honneurs militaires et protocolaires. Plusieurs hautes personnalités étaient présentes pour l’occasion, notamment le Premier ministre Félix Moloua, des membres du Gouvernement et du cabinet présidentiel, ainsi que le Chef d’État-Major des armées et les directeurs généraux de la Gendarmerie et de la Police nationale.

Cette visite intervient dans un contexte de consolidation des partenariats stratégiques de la République centrafricaine sur la scène internationale.


