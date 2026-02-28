Le président Tchadien Mahamat Idriss Déby profondément attristé par la mort de l’ayatollah Khamenei

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État tchadien a déclaré avoir appris la nouvelle « avec une profonde tristesse », évoquant des « circonstances tragiques » liées aux derniers événements militaires ayant frappé l’Iran.



« En cette heure de deuil pour la République islamique d’Iran, je tiens à exprimer au gouvernement et au peuple iraniens mes condoléances les plus sincères et les plus émues », a affirmé Mahamat Idriss Déby.



Le président tchadien a également souligné l’attachement du Tchad aux valeurs de paix et de solidarité entre les nations, affirmant que son pays partage « la douleur de la nation iranienne face à cette épreuve difficile ».



Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions internationales après une série de frappes et d’attaques ayant accentué l’instabilité au Moyen-Orient et suscité de nombreuses réactions diplomatiques à travers le monde.



Plusieurs dirigeants internationaux ont depuis exprimé leurs réactions, oscillant entre appels à la désescalade et messages de condoléances, alors que la communauté internationale redoute une aggravation du conflit régional.

