INTERNATIONAL

Le président Tchadien Mahamat Idriss Déby profondément attristé par la mort de l’ayatollah Khamenei


Alwihda Info | Par Abderaman Ahmat - 1 Mars 2026


Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé ses condoléances à la République islamique d’Iran après l’annonce du décès du Guide de la Révolution, l’ayatollah Ali Khamenei, survenu selon les autorités iraniennes dans le contexte des récentes frappes militaires.


Le président Tchadien Mahamat Idriss Déby profondément attristé par la mort de l’ayatollah Khamenei

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État tchadien a déclaré avoir appris la nouvelle « avec une profonde tristesse », évoquant des « circonstances tragiques » liées aux derniers événements militaires ayant frappé l’Iran.

« En cette heure de deuil pour la République islamique d’Iran, je tiens à exprimer au gouvernement et au peuple iraniens mes condoléances les plus sincères et les plus émues », a affirmé Mahamat Idriss Déby.

Le président tchadien a également souligné l’attachement du Tchad aux valeurs de paix et de solidarité entre les nations, affirmant que son pays partage « la douleur de la nation iranienne face à cette épreuve difficile ».

Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions internationales après une série de frappes et d’attaques ayant accentué l’instabilité au Moyen-Orient et suscité de nombreuses réactions diplomatiques à travers le monde.

Plusieurs dirigeants internationaux ont depuis exprimé leurs réactions, oscillant entre appels à la désescalade et messages de condoléances, alors que la communauté internationale redoute une aggravation du conflit régional.



