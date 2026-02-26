Alwihda Info
TCHAD

Tchad : arrestation de plusieurs agents des douanes, le syndicat exige leur libération


Alwihda Info | Par Alwihda - 26 Février 2026


​Le Syndicat National des Douanes (SYNAD), affilié à l’Union des Syndicats du Tchad (UST), a dénoncé, dans un communiqué publié le 24 février 2026, l’interpellation qu’il qualifie d’« arbitraire » de plusieurs agents du Bureau des Douanes de Nguéli 2 (bureau conteneur). Les faits se seraient produits le 23 février 2026 aux environs de 12 heures.


Dans son communiqué, le SYNAD affirme être profondément préoccupé par cette situation qu’il considère comme une atteinte grave aux droits des agents des douanes. Le syndicat rappelle son attachement au respect des institutions de la République et à l’État de droit, tout en soulignant que les douaniers bénéficient d’une protection spéciale de la loi dans l’exercice de leurs fonctions.

S’appuyant sur l’article 88 du Code des Douanes CEMAC, le SYNAD rappelle qu’il est formellement interdit à toute personne, civile ou militaire, d’entraver, de troubler ou d’exercer des violences contre les agents des douanes dans l’accomplissement de leurs missions. Le syndicat dénonce également des actes de brutalité qui auraient été commis à l’encontre des agents interpellés, devant des usagers, estimant qu’il s’agit d’une humiliation et d’une atteinte à l’intégrité des institutions.

Dans un souci d’apaisement et de respect des procédures légales, le SYNAD exige la libération immédiate des agents arrêtés et l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de leur interpellation. Il appelle par ailleurs les autorités compétentes à garantir pleinement les droits des agents concernés et à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection.

Le syndicat conclut en affirmant qu’il ne tolérera aucune forme d’agression contre ses membres et appelle l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité afin de préserver la crédibilité et l’intégrité des institutions de la République.


