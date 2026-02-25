Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, deux femmes à la barre pour coups et blessures volontaires


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 26 Février 2026



Tchad : à N'Djamena, deux femmes à la barre pour coups et blessures volontaires
Le mercredi 25 février 2026, le Tribunal de Grande Instance de N'Djamena a examiné une affaire de violence physique opposant trois femmes.

Deux prévenus ont comparu pour coups et blessures volontaires, suite à une altercation d'une rare violence. ‎Une réconciliation qui vire au drame ‎ ‎Selon l'instruction, les faits découlent d'une dispute ayant dégénéré en rixe. Les prévenues auraient fait usage de projectiles et d'objets contondants, notamment des bâtons et un pilon, pour infliger des coups à la victime. ‎

Devant les juges, les prévenues sont passées aux aveux, reconnaissant l'implication physique tout en plaidant la réciprocité. Elles ont soutenu qu'il s'agissait d'une bagarre générale au cours de laquelle elles auraient également subi des sévices corporels. Le nœud de l'affaire réside dans le contexte de l'agression.

Le tribunal a manifesté son étonnement face au fait que les violences ont éclaté en pleine médiation (réunion de réconciliation). L'une des prévenues aurait surpris la victime par un coup de pilon, déclenché, selon ses dires, par une injure provocatrice proférée par la victime. ‎

Une question centrale a dominé les débats : comment une rencontre destinée à la paix a-t-elle pu se transformer en guet-apens armé ? « Comment se fait-il que pour une réunion de réconciliation, les parties se retrouvent munies de bâtons et d'un pilon ? », se sont interrogés les magistrats. ‎

Alors que chaque partie se renvoie la responsabilité en se présentant comme la victime de l'autre, le ministère public a tranché. Dans ses réquisitions, le procureur a requis une peine de : un an d'emprisonnement avec sursis ; une amende de 100 000 chaque prévenu francs CFA. ‎Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Le verdict final sera rendu le 4 mars prochain.


