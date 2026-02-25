Libye : des soldats libérés près de la frontière nigérienne après de violents affrontements

Les forces armées libyennes ont annoncé avoir libéré plusieurs soldats enlevés lors de l’attaque du poste-frontière d’Al-Toum et de certains sites militaires à l’aube du 31 janvier dernier.



Selon un communiqué de la division de l’information militaire relevant du commandement général, cette libération est intervenue à l’issue d’une opération « précise et qualitative » menée par des unités spécialisées sur la frontière sud.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du même affrontement armé survenu mardi soir dans une zone désertique isolée, près de la frontière libyo-nigérienne, entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et un groupe armé se présentant comme les « Révolutionnaires du Sud ».



D’après des sources médiatiques, ces combats, qui ont duré plusieurs heures, ont fait un mort et quatre blessés dans les rangs des forces affiliées à Haftar, avec la perte de plusieurs véhicules militaires, contraignant ces unités à se replier à l’intérieur du territoire libyen.



Le major Abdelrahim Al-Qaziri, directeur du bureau médiatique du commandement général de l’armée libyenne, a indiqué que les soldats libérés ont regagné leurs unités. Il a également confirmé que l’opération a entraîné des blessés parmi les forces engagées, dont certains cadres, tout en affirmant que l’armée poursuit les personnes impliquées dans l’enlèvement afin de les traduire en justice.



Il a par ailleurs souligné que les opérations sécuritaires et militaires se poursuivent pour démanteler ce que la direction militaire qualifie de réseaux terroristes et criminels. De son côté, le commandant des “Révolutionnaires du Sud”, Mahamat Wardougou, a déclaré que ses forces ne disposent pas de positions fixes dans le désert et se déplacent en permanence dans le sud du pays.



Il a précisé que leurs unités mènent des opérations ciblées contre les forces de Haftar dans plusieurs zones, ajoutant que les tentes évoquées par certains médias ne seraient que des points de repos temporaires, selon des propos rapportés par les médias libyens.



Une source issue de cette même salle des opérations affirme que les forces de Haftar auraient perdu une vingtaine d’hommes lors de ces affrontements, dont quatorze de nationalité tchadienne, appartenant à des unités opérant en profondeur sur le territoire libyen aux côtés de la brigade salafiste 604.



La source indique également que leurs combattants auraient poursuivi les forces adverses jusqu’à des zones jamais atteintes auparavant, dénonçant ce qu’elle qualifie de « désinformation médiatique », notamment autour d’une prétendue capture du commandant Mohamed Wardkou et la diffusion de vidéos jugées manipulées.



Les autorités militaires libyennes affirment que les opérations se poursuivent dans le sud du pays afin de sécuriser les frontières, neutraliser les groupes armés et lutter contre l’insécurité transfrontalière.