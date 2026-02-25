Alwihda Info
Côte d’Ivoire : l’usine de traitement d’eau potable de la lagune Aghien achevée


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Février 2026



Avec une capacité de traitement de 150 000 m³ d'eau par jour pouvant desservir 2 millions d'habitants de Cocody et de Bingerville jusqu'à l'horizon 2040, l'usine de traitement d'eau potable de la lagune Aghien, en construction dans le village d'Anyama Débarcadère, dans la sous-préfecture de Brofodoumé (Grand Abidjan), est achevée à 100%.

En visite sur le chantier de ladite usine, le mardi 24 février 2026, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédé Koffi Kouakou, a exprimé sa satisfaction pour l'évolution des travaux. « Dans la politique du président de la République, donner l'eau potable aux populations est une de ses fortes attentes.

Dans son discours de fin d'année, en 2025, il a mis l'accès à l'eau potable au centre de sa politique pour les cinq prochaines années. Nous sommes venus cet après-midi avec toutes nos équipes pour visiter l'usine de traitement d'eau d'Aghien. L’usine est terminée à 100%. Il ne reste qu'à poser les canalisations pour pouvoir alimenter les populations », s'est félicité Amédé Koffi Kouakou.

Et de poursuivre: « Il y a d'autres usines qui existent sur Abidjan. Nous avons la possibilité de donner de l'eau à l'ensemble des populations. On a vu l'usine, on a vu la prise d'eau qui permet d'envoyer de l'eau de la lagune à l'usine. Nous repartons très satisfaits, mais nous demandons aux populations d'attendre juste un peu, le temps que nous complétions l'ensemble du dispositif à travers toutes ces canalisations qui vont être posées ».

Concernant les communes d'Anyama, Abobo et une partie de Yopougon qui font face à des pénuries d'eau, le ministre a assuré que l'usine de la Mé, où on a environ 250 000 m³/jour, va permettre de les alimenter. Dans sa phase 1, l'usine de traitement d'Aghien va desservir Cocody et dans sa phase 2, Bingerville et Cocody. Actuellement, l'usine produit 22 000 m³/jour.

Chef du village d'Anyama Débarcadère, Djodji Anoma Georges, est content d'avoir ce centre chez lui : « Merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir pensé à nous. Nous avions un château d'eau non fonctionnel. Avec ce centre, nous avons de l'eau maintenant en abondance ».

Le ministre a terminé sa visite à l'usine de production d'eau potable d'Akandjé 1 et 2, dans la commune de Cocody. Pour rappel, Akandjé 1 a été mise en service en 2015, avec une capacité de production de 600 m³/h pour une capacité de stockage de 800 m³. Akandjé 2 est quasiment achevée.




Tchad : escroquerie et mariage brisé, le double calvaire d'un prévenu devant le tribunal

