AFRIQUE

Tchad : une convention d’appui budgétaire de 15 millions d’euros signée avec l’AFD


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Février 2026



La République du Tchad et l’Agence française de Développement (AFD) ont procédé à la signature d’une convention de financement d’un montant de 15 millions d’euros au titre de l’appui budgétaire de l’année 2023.

La convention a été signée, pour la partie tchadienne, par Tahir Hamid Nguilin, ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Éric Gerard, ambassadeur de France au Tchad et pour l’AFD par Philippe Chedanne, directeur de l’Agence AFD à N’Djamena.

Cette subvention vise à appuyer la consolidation macroéconomique et budgétaire du Tchad, à travers le financement de dépenses éligibles liées au projet. Elle comprend notamment deux axes : la modernisation d’une infrastructure de transport critique, avec la réfection de la piste de l’aéroport Hassan Djamouss de N’Djaména, et le renforcement de la filière cotonnière, via un appui au Fonds de Soutien au Secteur Cotonnier (FSSC).

Par cette signature, les Parties réaffirment leur volonté commune de soutenir des actions structurantes, au service de la performance des finances publiques, de la continuité des services essentiels et du développement économique.



