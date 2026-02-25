Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Sila, la population interpelle les autorités sur la gestion des recettes de l’orpaillage


Alwihda Info | Par Mahamat Issa Gadaya - 25 Février 2026


La question de la gestion des ressources minières refait surface dans la province du Sila. À travers une correspondance adressée au président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’à l’Autorité indépendante de lutte contre la corruption (AILC), des citoyens expriment leur vive préoccupation quant à la destination des recettes issues de l’orpaillage.


Selon les auteurs de l’appel, l’exploitation des sites aurifères dans la province génère d’importants flux financiers. Des millions de francs CFA circuleraient chaque mois grâce à cette activité en pleine expansion. Pourtant, sur le terrain, les retombées tardent à se faire sentir.

La province du Sila demeure confrontée à un déficit structurel important : infrastructures routières insuffisantes, établissements scolaires en nombre limité, structures sanitaires sous-équipées. Pour de nombreux habitants, le contraste entre la richesse du sous-sol et la précarité des conditions de vie est devenu difficile à justifier.

Dans leur message, les populations demandent davantage de transparence et sollicitent une enquête sur la gestion des revenus tirés de l’or. Elles appellent les institutions compétentes à sécuriser ces recettes et à garantir qu’une part équitable soit investie dans le développement local.

Au-delà de la dénonciation, cet appel se veut également une main tendue aux autorités. Les habitants affirment placer leur confiance dans l’intervention des plus hautes instances de l’État afin que les ressources naturelles deviennent un véritable levier de développement pour la province.

Dans un contexte où les attentes sociales sont fortes, la gestion équitable des richesses minières apparaît plus que jamais comme un enjeu majeur pour la stabilité et le progrès du Sila.


