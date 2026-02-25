Alwihda Info
TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, la COSCO présente son rapport d’activités 2025 au préfet de Ouara


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 25 Février 2026



Tchad : au Ouaddaï, la COSCO présente son rapport d’activités 2025 au préfet de Ouara
Le bureau exécutif de la Coordination des organisations de la société civile du Ouaddaï (COSCO), conduit par sa coordinatrice, Khadidjé Younous, s’est rendu le mardi 24 février 2026 à la préfecture pour présenter son rapport d’activités de l’année 2025.

Le document a été officiellement remis au préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, au cours d’une rencontre axée sur le bilan des actions menées et les perspectives pour l’année en cours.

Dans son intervention, la coordinatrice de la COSCO a exprimé sa gratitude au préfet, pour son accompagnement et son engagement en faveur des initiatives citoyennes. Elle a ensuite présenté les grandes lignes du rapport, mettant en lumière les activités réalisées au profit des populations du Ouaddaï.

Parmi les actions phares figurent les campagnes de sensibilisation sur diverses maladies, notamment l’épidémie de choléra, les formations destinées aux jeunes en vue de faciliter leur insertion professionnelle, ainsi que les opérations de salubrité dans les lieux publics.

La coordination a également mené plusieurs initiatives communautaires visant à renforcer la cohésion sociale et le développement local. Très réceptif, le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a salué le travail remarquable accompli par la COSCO. Il a souligné l’importance de la collaboration entre l’administration et les organisations de la société civile pour répondre efficacement aux préoccupations des citoyens.

Le préfet a enfin rassuré la coordination de sa disponibilité, et de celle de l’ensemble de l’administration locale, pour accompagner ses missions, réaffirmant ainsi l’engagement des autorités à soutenir les initiatives contribuant au bien-être des populations.


