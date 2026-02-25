Tchad : l’EMET organise un séminaire à l’intention de 40 jeunes religieux

Un séminaire des jeunes religieux, organisé par l’Entente des Eglises et Missions Évangéliques au Tchad (EMET), a regroupé le 23 février 2026 au Centre Culturel Catholique de Kyabé, 40 jeunes des confessions musulmanes, catholiques et protestants.



Placée sous le thème, « le rôle des jeunes dans la promotion de la culture de paix pour la cohabitation pacifique, condition du développement durable au Tchad », cette rencontre de trois trois jours a pour but de contribuer à l’éducation de la culture de paix et la gestion pacifique des conflits, en vue de maintenir la paix acquise dans les différentes communautés tchadiennes, de manière à influencer positivement la cohabitation, clé d’un véritable développement durable au Tchad.



Le coordonnateur du département éthique, paix et justice de l’EMET, le pasteur Dogos Victor a précisé qu’un message bien perçu par les jeunes peut avoir un impact positif dans la société.



Le sous-préfet rural de Kyabé Ahmet Ortom a fait comprendre aux participants et partisantes que ce séminaire offre un cadre privilégié d’échanges, de partage d’expérience et de renforcement de capacités, afin de mieux outiller les jeunes issus des différentes confessions religieuses à jouir pleinement de leur rôle dans la constitution d’une société pacifique, stable et tournée vers le développement.



Au sortir de cette rencontre, ces jeunes doivent concilier la volonté de Dieu à procurer la paix dans les situations conflictuelles du pays, et faire usage des textes sacrés dans leur promotion de culture de paix dans leur milieu.