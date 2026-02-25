Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’EMET organise un séminaire à l’intention de 40 jeunes religieux


Alwihda Info | Par Elwood DK - 25 Février 2026



Tchad : l’EMET organise un séminaire à l’intention de 40 jeunes religieux
Un séminaire des jeunes religieux, organisé par l’Entente des Eglises et Missions Évangéliques au Tchad (EMET), a regroupé le 23 février 2026 au Centre Culturel Catholique de Kyabé, 40 jeunes des confessions musulmanes, catholiques et protestants.

Placée sous le thème, « le rôle des jeunes dans la promotion de la culture de paix pour la cohabitation pacifique, condition du développement durable au Tchad », cette rencontre de trois trois jours a pour but de contribuer à l’éducation de la culture de paix et la gestion pacifique des conflits, en vue de maintenir la paix acquise dans les différentes communautés tchadiennes, de manière à influencer positivement la cohabitation, clé d’un véritable développement durable au Tchad.

Le coordonnateur du département éthique, paix et justice de l’EMET, le pasteur Dogos Victor a précisé qu’un message bien perçu par les jeunes peut avoir un impact positif dans la société.

Le sous-préfet rural de Kyabé Ahmet Ortom a fait comprendre aux participants et partisantes que ce séminaire offre un cadre privilégié d’échanges, de partage d’expérience et de renforcement de capacités, afin de mieux outiller les jeunes issus des différentes confessions religieuses à jouir pleinement de leur rôle dans la constitution d’une société pacifique, stable et tournée vers le développement.

Au sortir de cette rencontre, ces jeunes doivent concilier la volonté de Dieu à procurer la paix dans les situations conflictuelles du pays, et faire usage des textes sacrés dans leur promotion de culture de paix dans leur milieu.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/02/2026

Tchad : le projet SWEDD+ recrute un(e) assistant(e) en marchés publics et un(e) assistant(e) de direction

Tchad : le projet SWEDD+ recrute un(e) assistant(e) en marchés publics et un(e) assistant(e) de direction

Tchad : détournement de mineure, le prévenu regrette son acte mais écope de 5 ans ferme Tchad : détournement de mineure, le prévenu regrette son acte mais écope de 5 ans ferme 24/02/2026

Populaires

Tchad : ‎ fonction publique, le concours entre promesse de mérite et contestation des diplômés

24/02/2026

Tchad : drame de voisinage à Boulanga, un geste mal interprété vire à l’homicide ‎

24/02/2026

Tchad : escroquerie et mariage brisé, le double calvaire d'un prévenu devant le tribunal

24/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter