Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Ouaddaï, 559 armes remises aux autorités à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 24 Février 2026



Tchad : au Ouaddaï, 559 armes remises aux autorités à Abéché
Une cérémonie placée sous le signe de la sécurité a eu lieu le lundi 23 février 2026 à Abéché. C'était le commandement des Forces mixtes tchado-soudanaises à Abéché, qui a servi de cadre, à une cérémonie de présentation et de remise de 559 armes de différents calibres.

L’initiative est portée par la Coordination des Zones Opérationnelles de Est, avec le général de corps d'armée Ousmane Bahar Mahamat Itno, dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la partie Est du pays. Les armes saisies ont été présentées dans les locaux du commandement, avant d’être officiellement remises aux autorités compétentes pour les procédures légales requises.

La remise officielle a été effectuée par le coordonnateur, le général Ousmane Bahr Mahamat Itno. Dans son allocution, il a mis en avant l’importance d’une mobilisation conjointe des efforts institutionnels et communautaires pour lutter efficacement contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.

Il a également lancé un appel à la responsabilité citoyenne, invitant les détenteurs d’armes à les remettre volontairement aux autorités compétentes. Par ailleurs, il a rappelé que l’État demeure l’unique entité habilitée à assurer la protection des personnes et des biens, ainsi qu’à garantir la sécurité publique.

Cette opération s’inscrit dans une série de mesures sécuritaires engagées dans les zones orientales du pays. Elle vise à réaffirmer l’autorité de l’État, à prévenir les menaces liées à la circulation illégale des armes, et à consolider durablement la stabilité dans la province du Ouaddaï et ses environs.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/02/2026

Tchad : Le CEDIRAA mobilise les lycéens contre l’alcool et les drogues à travers un concours de slam

Tchad : Le CEDIRAA mobilise les lycéens contre l’alcool et les drogues à travers un concours de slam

Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille 22/02/2026

Populaires

N’Djamena : deux neveux condamnés à 5 et 3 ans de prison pour une escroquerie de plus de 500 millions FCFA

23/02/2026

Décret : nominations à l'Autorité de l’Aviation Civile du Tchad (ADAC)

23/02/2026

Extrême Nord : la force conjointe intercepte des armes lourdes à la frontière Tchad–Libye

23/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter