Tchad : au Ouaddaï, 559 armes remises aux autorités à Abéché

Une cérémonie placée sous le signe de la sécurité a eu lieu le lundi 23 février 2026 à Abéché. C'était le commandement des Forces mixtes tchado-soudanaises à Abéché, qui a servi de cadre, à une cérémonie de présentation et de remise de 559 armes de différents calibres.



L’initiative est portée par la Coordination des Zones Opérationnelles de Est, avec le général de corps d'armée Ousmane Bahar Mahamat Itno, dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la partie Est du pays. Les armes saisies ont été présentées dans les locaux du commandement, avant d’être officiellement remises aux autorités compétentes pour les procédures légales requises.



La remise officielle a été effectuée par le coordonnateur, le général Ousmane Bahr Mahamat Itno. Dans son allocution, il a mis en avant l’importance d’une mobilisation conjointe des efforts institutionnels et communautaires pour lutter efficacement contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.



Il a également lancé un appel à la responsabilité citoyenne, invitant les détenteurs d’armes à les remettre volontairement aux autorités compétentes. Par ailleurs, il a rappelé que l’État demeure l’unique entité habilitée à assurer la protection des personnes et des biens, ainsi qu’à garantir la sécurité publique.



Cette opération s’inscrit dans une série de mesures sécuritaires engagées dans les zones orientales du pays. Elle vise à réaffirmer l’autorité de l’État, à prévenir les menaces liées à la circulation illégale des armes, et à consolider durablement la stabilité dans la province du Ouaddaï et ses environs.