Tchad : Le CEDIRAA mobilise les lycéens contre l’alcool et les drogues à travers un concours de slam

Engagé dans la lutte contre les méfaits liés à la consommation d’alcool et de substances psychoactives, le CEDIRAA multiplie les initiatives pour accompagner les personnes en situation de dépendance et prévenir les comportements à risque. Dans cette dynamique, l’organisation a lancé un concours de slam afin d’encourager les jeunes à devenir des relais de sensibilisation au sein de leurs communautés.



Le CEDIRAA œuvre pour soutenir les personnes en souffrance à cause de l’alcoolisme et des drogues. Ses équipes vont régulièrement à la rencontre des populations pour informer et échanger sur les conséquences sanitaires et sociales de ces addictions. Au-delà des campagnes classiques, la structure a choisi d’impliquer directement les lycéens pour qu’ils deviennent eux-mêmes des acteurs du changement.



Selon les responsables, l’objectif n’est pas seulement de s’adresser aux jeunes, mais surtout de leur donner les moyens de s’exprimer et de porter le message de prévention auprès de leur entourage — parents, aînés et cadets. À travers ce concours, le CEDIRAA a ainsi voulu sensibiliser et responsabiliser les lycéens, en mettant leurs talents artistiques au service de la lutte contre l’alcoolisme et les drogues. L’ambition est qu’ils prennent conscience des dangers, adoptent des comportements responsables et créent autour d’eux une dynamique positive.

