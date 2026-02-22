Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le CEDIRAA mobilise les lycéens contre l’alcool et les drogues à travers un concours de slam


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 22 Février 2026


Le 21 février 2026, le CEDIRAA a organisé, au Centre Don Bosco, la finale d’un concours de slam destiné aux lycéens. L’objectif était de les sensibiliser aux dangers de l’alcool et des drogues et de faire d’eux de véritables acteurs de la prévention.


Engagé dans la lutte contre les méfaits liés à la consommation d’alcool et de substances psychoactives, le CEDIRAA multiplie les initiatives pour accompagner les personnes en situation de dépendance et prévenir les comportements à risque. Dans cette dynamique, l’organisation a lancé un concours de slam afin d’encourager les jeunes à devenir des relais de sensibilisation au sein de leurs communautés.

Le CEDIRAA œuvre pour soutenir les personnes en souffrance à cause de l’alcoolisme et des drogues. Ses équipes vont régulièrement à la rencontre des populations pour informer et échanger sur les conséquences sanitaires et sociales de ces addictions. Au-delà des campagnes classiques, la structure a choisi d’impliquer directement les lycéens pour qu’ils deviennent eux-mêmes des acteurs du changement.

Selon les responsables, l’objectif n’est pas seulement de s’adresser aux jeunes, mais surtout de leur donner les moyens de s’exprimer et de porter le message de prévention auprès de leur entourage — parents, aînés et cadets. À travers ce concours, le CEDIRAA a ainsi voulu sensibiliser et responsabiliser les lycéens, en mettant leurs talents artistiques au service de la lutte contre l’alcoolisme et les drogues. L’ambition est qu’ils prennent conscience des dangers, adoptent des comportements responsables et créent autour d’eux une dynamique positive.


La finale de la compétition, qui a regroupé dix candidats, s’est tenue le 21 février 2026 au Centre Don Bosco. Elle a été présidée par sœur Aurélie Roiné, directrice générale du CEDIRAA, en présence des encadreurs et des élèves venus soutenir les finalistes.

À l’issue des prestations, la première place a été remportée par Achta Sidibé du lycée Alpha 3. La deuxième place est revenue à Marcelin du lycée scientifique Thalès, tandis que la troisième a été attribuée à Kaman Zenaba Seïf du lycée Sacré-Cœur.

Les textes présentés lors de cette finale ont mis en lumière les conséquences sociales et sanitaires liées à la consommation d’alcool et de drogues, tout en appelant à une prise de conscience collective. À travers leurs performances, les participants ont démontré que la parole des jeunes constitue un puissant outil de sensibilisation.



