TCHAD

Coopération militaire : les forces aériennes tchadienne et américaine bouclent un exercice conjoint


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Février 2026


Le Mobile Support Advisory Squadron (MSAS) de l’United States Air Force et l’Armée de l’air tchadienne ont récemment achevé un exercice conjoint de formation de deux semaines, dans le cadre du partenariat sécuritaire entre les États-Unis et le Tchad.


Cette session visait à renforcer les capacités opérationnelles de l’aviation tchadienne à travers des formations techniques en maintenance et en réparation des aéronefs, afin d’améliorer la sécurité des avions et des pilotes.

Les activités ont également porté sur l’utilisation innovante des technologies américaines de sécurité, ainsi que sur des exercices de vol en conditions réelles, permettant aux équipages tchadiens de consolider leurs compétences pratiques.

Les deux partenaires ont salué cette collaboration, soulignant qu’une sécurité renforcée favorise la confiance, laquelle constitue un levier essentiel pour stimuler l’investissement et soutenir la croissance économique au bénéfice des populations.


