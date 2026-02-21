Coopération militaire : les forces aériennes tchadienne et américaine bouclent un exercice conjoint

Cette session visait à renforcer les capacités opérationnelles de l’aviation tchadienne à travers des formations techniques en maintenance et en réparation des aéronefs, afin d’améliorer la sécurité des avions et des pilotes.



Les activités ont également porté sur l’utilisation innovante des technologies américaines de sécurité, ainsi que sur des exercices de vol en conditions réelles, permettant aux équipages tchadiens de consolider leurs compétences pratiques.



Les deux partenaires ont salué cette collaboration, soulignant qu’une sécurité renforcée favorise la confiance, laquelle constitue un levier essentiel pour stimuler l’investissement et soutenir la croissance économique au bénéfice des populations.