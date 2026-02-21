Alwihda Info
AFRIQUE

Transport : Sous l’impulsion du ministère, le BNFT lance la dématérialisation des procédures LVO et Taxe à l’essieu


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Février 2026


Sous la tutelle du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, le Directeur général du Bureau National de Fret Terrestre (BNFT), Saleh Youssouf Erda, a procédé, ce vendredi 20 février 2026 à Douala, au lancement officiel de la phase pilote de la dématérialisation des procédures de délivrance de la Lettre de Voiture Obligatoire (LVO) et de la Taxe à l’essieu.


La cérémonie s’est tenue en présence du Consul général du Tchad à Douala, représentant la Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye, ainsi que de plusieurs personnalités camerounaises et des représentants des différents corps intervenant sur le corridor de transit.

Dans son mot de bienvenue, le président du Comité de pilotage, Brahim Mahamat Adoum, a remercié le Directeur général du BNFT pour la confiance accordée, avant de saluer l’engagement et le travail accompli par l’ensemble des membres du comité.


Le chef de projet, Abdoulahi Faouzi, représentant les entreprises TradeLink Solutions et SERVOO, a ensuite présenté le nouveau système digital, mettant en avant la technologie utilisée, les dispositifs de sécurité et le fonctionnement de la plateforme.

Intervenant à son tour, le coordonnateur du Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT) a félicité le BNFT pour cette initiative et appelé à une synergie renforcée entre les acteurs du secteur afin de fluidifier le corridor.

Lançant officiellement la phase pilote, Saleh Youssouf Erda a souligné que : « Ce projet incarne la vision de modernisation de l’administration tchadienne portée par le ministère de tutelle. Le BNFT entre pleinement dans cette dynamique avec des procédures désormais dématérialisées, transparentes et compétitives à l’échelle régionale. »

Il a ajouté que cette avancée est rendue possible grâce à la détermination des équipes, au soutien constant de la Ministre Fatima Goukouni Weddeye, ainsi qu’aux orientations éclairées du Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État. « La route est encore longue, mais le plus difficile est derrière nous. Aujourd’hui, nous écrivons une nouvelle page de l’histoire du BNFT avec les outils du XXIᵉ siècle », a-t-il conclu.

Une photo de famille suivie d’échanges entre les participants a mis fin à cette cérémonie, marquant une étape importante dans la modernisation du transport terrestre tchadien sous la conduite du ministère en charge des Transports.


