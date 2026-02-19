Coopération Tchad–Azerbaïdjan : vers la digitalisation du système de santé

Dans ses mots de circonstance, le ministre Boukar Michel a rappelé les orientations des plus hautes autorités de son pays ainsi que l’importance qu’accorde le gouvernement azerbaïdjanais aux projets de digitalisation.



De son côté, le chef de la délégation azerbaïdjanaise, Salar Imama Liyer, s’est réjoui de l’intérêt manifesté par le ministère tchadien de la Santé publique pour la coopération numérique. Il a assuré que son pays mettra tout en œuvre pour garantir le succès du projet, notamment en fournissant des services technologiques de qualité. Il a également salué la volonté du Tchad de renforcer ce partenariat afin de développer ses capacités technologiques et bénéficier de l’expertise azerbaïdjanaise.



Pour sa part, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a souligné que l’objectif principal est le renforcement du système de santé. Selon lui, la digitalisation et la décentralisation constituent des leviers essentiels pour améliorer la performance des services sanitaires. Il a précisé que ces approches s’inscrivent dans la vision du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui ambitionne de moderniser le système de santé afin de le rendre plus résilient face aux défis actuels et aux éventuelles crises sanitaires.



Dr Abdelmadjid Abderahim a par ailleurs salué la volonté des responsables azerbaïdjanais de permettre au Tchad d’abriter un site d’innovation numérique destiné à l’Afrique.



Cette rencontre avait pour objectif d’examiner les voies et moyens pour rendre effective la digitalisation au sein des formations sanitaires du pays.