Santé : le Tchad ouvre le Forum Pharmaceutique International 2026 autour de l’accès aux soins

Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 14 Février 2026



​Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a présidé, ce samedi 14 février, la cérémonie inaugurale du Forum Pharmaceutique International (FPI) 2026, organisée à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena.

Placée sous le thème : « Renforcer l’accès aux soins de santé : défis et opportunités liés à la production locale et à la pharmacie hospitalière », cette rencontre vise à promouvoir l’innovation, la production locale et le renforcement des systèmes pharmaceutiques africains.



Dans son allocution, le président de l’Ordre national des pharmaciens du Tchad, Dr Haroun Mahamat Badawi, a rendu grâce à Dieu pour les progrès accomplis par le pays et pour la tenue de cette cérémonie marquant le lancement des travaux du forum. Il a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, pour son leadership, son soutien et son engagement dans la réalisation de ces projets.



Il a également remercié les partenaires, les autorités et les participants pour leurs efforts et leur implication dans les réformes et initiatives en cours, soulignant que ces actions contribuent à la fierté nationale et au rayonnement du Tchad.



Pour sa part, la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Tchad, Dr Blanche Anya, a salué l’engagement des autorités tchadiennes en faveur de la santé ainsi que la mobilisation des acteurs pharmaceutiques africains.



Le forum met en avant la nécessité de développer la production locale de médicaments, d’améliorer la pharmacie hospitalière et de renforcer les systèmes d’approvisionnement. En effet, l’Afrique ne produit qu’environ 3 % des médicaments mondiaux alors qu’elle supporte une lourde charge de maladies, ce qui accentue la dépendance aux importations et les risques de pénuries.



Selon l’OMS, la consolidation des systèmes pharmaceutiques est essentielle pour atteindre la couverture sanitaire universelle. Le forum constitue ainsi une plateforme stratégique de dialogue entre autorités publiques, professionnels de santé, chercheurs et partenaires internationaux afin de bâtir des solutions durables. L’OMS encourage une participation active des acteurs du secteur et réaffirme son soutien à cette initiative, dont les travaux préparatoires se poursuivront avant la tenue du forum en juin 2026 à N’Djamena.



Prenant la parole, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, a réaffirmé l’engagement des plus hautes autorités du pays à placer la santé au cœur des priorités nationales et à faire de ce forum une plateforme stratégique d’échanges entre décideurs, universitaires et acteurs du secteur privé.



Il a rappelé que le système de santé peut être confronté à de nombreuses difficultés, citant notamment la pandémie de COVID-19 qui a fragilisé les systèmes sanitaires à travers le monde. Pour les maintenir et les renforcer, a-t-il souligné, il est indispensable de faire preuve de volonté politique et d’engagement, car un système de santé solide conditionne le développement des autres secteurs.



Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans une vision stratégique plus large pour l’Afrique, visant à bâtir un système de santé performant, efficace et robuste. Il a souligné que la résilience constitue aujourd’hui un défi partagé par tous les pays, en cohérence avec la vision du Président de la République.



Enfin, le ministre a indiqué que, face à la charge des maladies sur le continent, la transformation des systèmes de santé doit renforcer les partenariats et améliorer l’efficacité des interventions sanitaires. L’objectif demeure la construction d’un système de santé africain performant, fondé sur la solidarité internationale. Il s’est dit confiant quant aux compétences présentes et à l’appui des partenaires, estimant qu’avec une réelle volonté politique, il sera possible de transformer durablement les systèmes de santé locaux et d’améliorer la prise en charge sanitaire sur l’ensemble du continent.





