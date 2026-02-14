Tchad : 1 538 candidats au lancement du concours d’entrée à l’École nationale de police à Mongo

La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siyam, en présence des autorités administratives et militaires, des responsables du secteur éducatif ainsi que du président du jury, Mahamat Mallah Mahamat.



Dans son intervention, le délégué général du gouvernement a appelé les candidats à faire preuve d’attention, de discipline et de responsabilité tout au long des épreuves. Il a également rappelé l’importance qu’accorde le Président de la République à la sécurité et au bien-être de la population tchadienne.



Au total, 1 538 candidats, dont six arabophones, composent cette année dans l’espoir d’intégrer la Police nationale.



Les autorités ont exhorté les postulants à démontrer sérieux, intégrité et sens du devoir, afin de servir dignement la Nation.



Ce concours s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, en vue d’assurer une meilleure protection des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire.