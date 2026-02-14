Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le personnel de l’hôpital Outel Bono se mobilise pour reconstituer la réserve de sang à Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 14 Février 2026


​Confronté à une diminution préoccupante des stocks de sang, le personnel de l’hôpital provincial Outel Bono de Sarh a organisé une journée spéciale de don volontaire. L’objectif est de renforcer la banque de sang afin de répondre efficacement aux besoins des malades dans la province du Moyen-Chari.


Tchad : le personnel de l'hôpital Outel Bono se mobilise pour reconstituer la réserve de sang à Sarh
Depuis plusieurs semaines, les appels à la solidarité se multiplient dans la ville. À travers les radios locales, des familles lancent régulièrement des messages pour trouver des donneurs compatibles capables de sauver un proche hospitalisé. Cette situation met en évidence l’insuffisance des réserves disponibles au sein de l’établissement sanitaire.

Pour inverser la tendance, médecins, infirmiers et agents administratifs ont décidé d’agir. Dès le démarrage de l’opération, de nombreux membres du personnel se sont portés volontaires pour donner leur sang, envoyant ainsi un signal fort à la communauté.

Le docteur Sayambaye Alladoumdjim, gynécologue et directeur adjoint de l’hôpital, souligne que cette initiative traduit un véritable esprit de responsabilité.

« Disposer d’une réserve suffisante permet d’intervenir rapidement en cas d’urgence et d’éviter des pertes de vies. Chaque don compte et nous entendons non seulement combler le déficit actuel, mais aussi renforcer l’élan de solidarité au sein de la communauté », a-t-il affirmé. Il insiste également sur le fait que donner son sang est un acte sûr pour le donneur et essentiel pour les patients en situation critique, notamment dans la ville de Sarh.

Les responsables de l’hôpital invitent par ailleurs la population de Sarh et des localités voisines à emboîter le pas. Selon eux, seul un engagement régulier des citoyens permettra d’assurer une disponibilité constante du sang et de réduire les appels d’urgence.


