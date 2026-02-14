Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : le Club N’Djamena Toumaï organise une soirée caritative dénommée « Gala »


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 14 Février 2026


​À travers un point de presse tenu ce 14 février 2026, le Club N’Djamena Toumaï a annoncé l’organisation d’une soirée caritative dénommée Gala de la santé de la mère et de l’enfant.



Cette initiative est portée par le Club N’Djamena Toumaï, en collaboration avec des artistes, des partenaires et le public tchadien. Selon le président du club, Me Olivier Gouara, le Tchad figure parmi les pays affichant un taux élevé de mortalité maternelle et infantile. À travers ce projet, le club entend contribuer à l’amélioration de la santé maternelle et infantile et accompagner les efforts du gouvernement dans l’atteinte de ses objectifs sanitaires.

L’objectif principal de ce gala est de faire de la santé de la mère et de l’enfant une priorité. Il vise notamment à apporter un appui à certains hôpitaux confrontés à un manque de moyens pour le suivi des mères et des nouveau-nés, à soutenir l’acquisition de matériels, à renforcer les capacités du personnel soignant à travers des formations, ainsi qu’à sensibiliser le public sur les violences basées sur le genre.

La soirée Gala de la santé de la mère et de l’enfant est prévue ce soir à partir de 19 heures à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena.


Tchad : à N'Djamena, faute de partie civile, un jeune homme accusé de vol remis en liberté ‎ ‎

