Tchad : des organisations citoyennes plaident pour un mécanisme national de vérité et de réconciliation

Dans son mot d’ouverture, le secrétaire général de l’Union des Jeunes Chrétiens (UJC), Baroum Kongdi Ezéchiel, a rappelé que le Tchad traverse depuis plusieurs décennies une succession de traumatismes humains, sociaux, politiques, économiques, moraux et spirituels. De nombreuses vies ont été fauchées, des familles brisées, des communautés déchirées, et des générations entières ont grandi dans la peur, la confusion et la perte de repères.



Selon lui, les différentes tentatives de paix et de réconciliation ont souvent donné des résultats insignifiants ou mitigés, faute d’avoir eu le courage de dire la vérité et de faire la lumière sur les maux qui gangrènent la marche du pays. Il a souligné que tous les compatriotes tchadiens, sans exception ni distinction, doivent reconnaître que la culture du mensonge et de la corruption dans laquelle vit actuellement la société est incompatible avec les valeurs spirituelles proclamées.



Il a rappelé que Dieu — appelé Yahweh ou Elohim en hébreu, Allah en arabe — est le Dieu de vérité, et que l’adoration authentique se fait « en esprit et en vérité ». Selon lui, persister dans le mensonge revient à s’éloigner du bon chemin, d’où la nécessité de s’arrêter et de se remettre en question.



Évoquant l’intervention du pasteur Jonathan Dionlar, il a salué ses recherches, réflexions et travaux en faveur d’un mécanisme crédible de Vérité, Réparation et Réconciliation, capable d’aider le peuple tchadien à guérir de décennies de violences, de divisions et d’injustices. L’Union des Jeunes Chrétiens a, a-t-il indiqué, rapidement adhéré à cette démarche.



Il a également rappelé les contributions de plusieurs aînés, notamment les professeurs Abel Ndjerareou, Abel Ngarsouledé et le pasteur Barka Kamnadj, qui ont animé des colloques et enseignements insistant sur la nécessité pour le Tchad de se doter d’un mécanisme de type vérité et réconciliation.



Enfin, il a cité le Message de Noël 2025 de la Conférence épiscopale du Tchad, estimant que les propositions des évêques constituent un appel clair à la mise en place d’un tel mécanisme. Pour lui, cette dynamique traduit une réponse divine aux prières du peuple tchadien, orientant ses serviteurs afin de montrer la voie à suivre pour sortir le pays du gouffre.