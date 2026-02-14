Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Développement local à N’Djamena : Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna interpellent les chefs de quartiers


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 14 Février 2026


Dans une démarche d’écoute et de sensibilisation, les sénateurs de la ville de N’Djamena, Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna Foullah, ont multiplié, ce samedi 14 février 2026, les rencontres avec les responsables communaux des 8ᵉ et 10ᵉ arrondissements. Ces échanges s’inscrivent dans une réflexion plus large sur l’avenir de la gouvernance locale et l’évolution institutionnelle.


Développement local à N’Djamena : Mariam Ahmat Djemil et Ibrahim Wang Laouna interpellent les chefs de quartiers
Prenant la parole devant les chefs de carrés et les délégués, la sénatrice Mariam Ahmat Djemil a insisté sur la nécessité d’une prise de conscience collective.

« Le développement des 8ᵉ et 10ᵉ arrondissements ne viendra pas d’ailleurs ; il dépend de notre responsabilité », a-t-elle déclaré.

Dans un discours fédérateur et tourné vers l’avenir, l’élue a appelé à rompre avec certaines pratiques du passé. « Le temps des critiques et des attaques est révolu. Le temps de l’action est venu. Bâtissons ensemble un avenir meilleur », a-t-elle martelé.

Gestion foncière et transparence

La sénatrice a particulièrement insisté sur la gestion des affaires locales, exhortant les responsables communaux à associer systématiquement les délégués et les chefs de carrés aux prises de décision. Elle a cité en exemple la vente des terrains et des habitations, un sujet sensible dans la capitale. Selon elle, « pour ces questions, les chefs de carrés, les délégués et les notaires doivent travailler main dans la main », afin de garantir la transparence et l’équité.

Abordant la question du cadre de vie, Mariam Ahmat Djemil a également lancé un appel pressant aux chefs de carrés pour qu’ils assument pleinement leurs responsabilités en matière d’assainissement.

« Je vous demande d’assainir vos circonscriptions », a-t-elle insisté, soulignant le rôle moteur des autorités locales dans l’amélioration du quotidien des citoyens.

Sur le volet social, elle a mis en garde contre certaines dérives observées lors de la distribution de l’aide sociale. Elle a appelé les responsables de quartier à faire preuve d’équité : « Lors des assistances sociales, ne faites pas venir vos familles d’autres quartiers au détriment de votre propre circonscription. Ces personnes relèvent d’autres communes et ont leurs propres responsables pour les gérer. »

À travers ces prises de parole, les sénateurs de N’Djamena ont rappelé que la refondation du tissu urbain passe avant tout par une responsabilisation accrue des acteurs de proximité et par une gestion plus rigoureuse et équitable des ressources et de l’espace public.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/02/2026

​Tchad : le corps du touriste français Paul Ferreri retrouvé près du campement de Bachikele

​Tchad : le corps du touriste français Paul Ferreri retrouvé près du campement de Bachikele

Tchad : atelier de renforcement des services météorologiques, hydrologiques et climatiques Tchad : atelier de renforcement des services météorologiques, hydrologiques et climatiques 13/02/2026

Populaires

Tchad : La coopération française appuie la formation de la police de proximité

13/02/2026

Tchad : À Delep au Guéra, autorités administratives et traditionnelles mobilisées pour renforcer la sécurité

13/02/2026

Tchad : un forum pour bâtir un système de santé plus robuste et inclusif au Lac

13/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter