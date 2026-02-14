Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 43 futurs infirmiers et sages-femmes défendent leurs mémoires au CEFOS de Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 14 Février 2026


​Ce samedi 14 février 2026, le Centre de Formation Sanitaire de Sarh (CEFOS) a organisé, dans ses locaux, la soutenance des mémoires de fin de formation de 43 étudiants de la 14ᵉ promotion. Cette étape marque l’aboutissement de leur parcours en tant qu’infirmiers diplômés d’État et sages-femmes, avec pour objectif principal l’obtention du diplôme d’État et leur intégration dans le corps des professionnels de santé.


Durant cette session académique, les candidats ont présenté des travaux axés sur des problématiques majeures de santé publique. Parmi les thèmes abordés figurent la prise en charge des maladies diarrhéiques chez les enfants de 0 à 5 ans, les complications obstétricales chez les adolescentes, la prévention de la transmission du virus de l’hépatite B de la mère à l’enfant, ainsi que la préparation psychologique des patients avant une intervention chirurgicale.

Le secrétaire général du CEFOS, Ndouba Benjamin, a salué le sérieux des impétrants ainsi que l’accompagnement des encadreurs. Il a invité les membres du jury à faire preuve d’objectivité et d’impartialité lors des délibérations.

Pour sa part, le directeur général du CEFOS, Dr Mbïgolmem Djoumnande, a rappelé que la soutenance constitue une étape déterminante dans la formation des infirmiers et sages-femmes diplômés d’État.
« Créé en 2010, le centre assure non seulement la formation des personnels de santé, mais offre également des services de soins d’urgence à la communauté, malgré certaines difficultés administratives », a-t-il précisé.

Le préfet du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a encouragé l’établissement à poursuivre ses efforts dans la formation des professionnels de santé. Selon lui, cette initiative contribue au renforcement du système sanitaire national, conformément aux orientations des autorités de la République.


