Tchad : 43 futurs infirmiers et sages-femmes défendent leurs mémoires au CEFOS de Sarh

Durant cette session académique, les candidats ont présenté des travaux axés sur des problématiques majeures de santé publique. Parmi les thèmes abordés figurent la prise en charge des maladies diarrhéiques chez les enfants de 0 à 5 ans, les complications obstétricales chez les adolescentes, la prévention de la transmission du virus de l’hépatite B de la mère à l’enfant, ainsi que la préparation psychologique des patients avant une intervention chirurgicale.



Le secrétaire général du CEFOS, Ndouba Benjamin, a salué le sérieux des impétrants ainsi que l’accompagnement des encadreurs. Il a invité les membres du jury à faire preuve d’objectivité et d’impartialité lors des délibérations.



Pour sa part, le directeur général du CEFOS, Dr Mbïgolmem Djoumnande, a rappelé que la soutenance constitue une étape déterminante dans la formation des infirmiers et sages-femmes diplômés d’État.

« Créé en 2010, le centre assure non seulement la formation des personnels de santé, mais offre également des services de soins d’urgence à la communauté, malgré certaines difficultés administratives », a-t-il précisé.



Le préfet du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a encouragé l’établissement à poursuivre ses efforts dans la formation des professionnels de santé. Selon lui, cette initiative contribue au renforcement du système sanitaire national, conformément aux orientations des autorités de la République.