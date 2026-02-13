Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : faute de preuves, relaxe pour deux jeunes accusés de vol de moto et d’autres biens


Alwihda Info | Par ‎Temandang Gontran - 13 Février 2026



Tchad : faute de preuves, relaxe pour deux jeunes accusés de vol de moto et d’autres biens
Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a examiné ce mercredi l’affaire de deux jeunes hommes, gardé à vue à la maison d'arrêt de Klessoum, un étudiant en géographie et un travailleur du secteur informel. Ils sont accusés de vol d’une motocyclette, de deux bouteilles de gaz butane et d’un écran de télévision.

‎ ‎ ‎Les faits remontent à une interpellation nocturne aux alentours de 3 heures du matin. La victime, un officier de police, ayant constaté la disparition de ses biens, s’est lancé à la recherche des suspects en compagnie de son voisin. Ils sont alors tombés sur les deux prévenus qui rentraient d'un bar. ‎

Selon les déclarations à l'audience, le policier et son voisin auraient conduit les jeunes hommes vers une maison en construction où les objets volés avaient été dissimulés. Le voisin, affirmant avoir été victime d'un vol similaire par le passé, a également désigné les deux prévenus comme étant ses propres agresseurs. ‎ ‎

La défense pointe des zones d'ombre
‎À la barre, les deux accusés ont fermement nié les faits. Le conseil de la défense a méthodiquement déconstruit l'argumentation de l'accusation : ‎absence de flagrant délit, les jeunes n'ont pas été arrêtés en possession des objets. ‎

Pour défaut de preuve matérielle, aucun lien direct n'a été établi entre les prévenus et la maison en construction où le butin a été découvert. ‎ ‎La défense a dénoncé les accusations du voisin, les qualifiant de déductions sans fondement. ‎ Face à l'absence d'éléments tangibles et au bénéfice du doute, le procureur de la République a demandé la relaxe pure et simple des deux prévenus pour manque de preuves.

‎L'affaire a été mise en délibéré. Pour les proches des prévenus, l'espoir repose désormais sur une décision de justice qui lavera l'honneur de l'étudiant et de son compagnon, dont les vies ont été basculées par une simple coïncidence géographique cette nuit-là. ‎


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/02/2026

Tchad : la session budgétaire ordinaire 2026 du Conseil provincial lancée à Moussoro

Tchad : la session budgétaire ordinaire 2026 du Conseil provincial lancée à Moussoro

Le service Moov Money est désormais disponible dans les agences de voyage Abou Salam Le service Moov Money est désormais disponible dans les agences de voyage Abou Salam 12/02/2026

Populaires

Mali : liste du nouveau gouvernement du 12 février 2026

12/02/2026

Tchad : un voleur arrêté après le vol d’un coffre-fort confondu avec un autre contenant un milliard

12/02/2026

Tchad : signature de l’accord de prêt pour le Centre de cardiologie et visite du site du projet

12/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter