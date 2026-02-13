Tchad : faute de preuves, relaxe pour deux jeunes accusés de vol de moto et d’autres biens

Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a examiné ce mercredi l’affaire de deux jeunes hommes, gardé à vue à la maison d'arrêt de Klessoum, un étudiant en géographie et un travailleur du secteur informel. Ils sont accusés de vol d’une motocyclette, de deux bouteilles de gaz butane et d’un écran de télévision.



‎ ‎ ‎Les faits remontent à une interpellation nocturne aux alentours de 3 heures du matin. La victime, un officier de police, ayant constaté la disparition de ses biens, s’est lancé à la recherche des suspects en compagnie de son voisin. Ils sont alors tombés sur les deux prévenus qui rentraient d'un bar. ‎



Selon les déclarations à l'audience, le policier et son voisin auraient conduit les jeunes hommes vers une maison en construction où les objets volés avaient été dissimulés. Le voisin, affirmant avoir été victime d'un vol similaire par le passé, a également désigné les deux prévenus comme étant ses propres agresseurs. ‎ ‎



La défense pointe des zones d'ombre

‎À la barre, les deux accusés ont fermement nié les faits. Le conseil de la défense a méthodiquement déconstruit l'argumentation de l'accusation : ‎absence de flagrant délit, les jeunes n'ont pas été arrêtés en possession des objets. ‎



Pour défaut de preuve matérielle, aucun lien direct n'a été établi entre les prévenus et la maison en construction où le butin a été découvert. ‎ ‎La défense a dénoncé les accusations du voisin, les qualifiant de déductions sans fondement. ‎ Face à l'absence d'éléments tangibles et au bénéfice du doute, le procureur de la République a demandé la relaxe pure et simple des deux prévenus pour manque de preuves.



‎L'affaire a été mise en délibéré. Pour les proches des prévenus, l'espoir repose désormais sur une décision de justice qui lavera l'honneur de l'étudiant et de son compagnon, dont les vies ont été basculées par une simple coïncidence géographique cette nuit-là. ‎