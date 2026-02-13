Vol dans un hôpital à N’Djamena : 12 mois de prison requis contre un prévenu

Selon l’ordonnance de renvoi, les faits remontent au 9 janvier 2025. Aux environs de 9 heures du matin, l’individu se serait introduit dans l’enceinte hospitalière pour y dérober un tapis et une couverture. Il a été appréhendé en flagrant délit par les agents de sécurité alors qu’il tentait de quitter les lieux avec les objets volés.



À la barre, le prévenu a reconnu sans détour les faits qui lui sont reprochés, plaidant coupable.



La partie civile, représentant l’hôpital, s’est constituée et a réclamé un franc symbolique à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, s’en remettant par ailleurs à la sagesse du tribunal quant à la sanction.



Dans ses réquisitions, le ministère public a souligné la gravité de l’acte, d’autant plus qu’il a été commis dans un lieu de soins. Le procureur a requis une peine de douze mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’une amende de 50 000 francs CFA.



Après avoir entendu les différentes parties, le juge a clos les débats. L’affaire a été mise en délibéré.