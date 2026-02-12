Mali : liste du nouveau gouvernement du 12 février 2026

- Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Général de Corps d’Armée Sadio Camara

- Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances : M. Alousséni Sanou

- Ministre d’État, Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale :Général de Corps d’Armée Ismaël Wagué

- Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux :M. Mahmoudou Kassogué

- Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation :Général de Brigade Issa Ousmane Coulibaly

- Ministre de la Réforme de l’État, chargé des Relations avec les Institutions :M. Yahya Gologo

- Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Général de Division Daoud Ali Mohamedine

- Ministre des Transports et des Infrastructures : Mme Dembélé Madina Sissoko

- Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : M. Abdoulaye Diop

- Ministre de l’Éducation nationale :M. Amadou Sy Savané

- Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : M. Bouréma Kansaye

- Ministre des Mines : M. Amadou Keïta

- Ministre de l’Énergie et de l’Eau : M. Tchemo Ko Traoré

- Ministre de la Santé et du Développement social :Colonel-Major Assa Badiallo Touré

- Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social : M. Fassoun Coulibaly

- Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne : M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba

- Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine :M. Mossa Ag Attaher

- Ministre de l’Agriculture : M. Ibrahima Samaké

- Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle :Mme Oumou Sall Seck

- Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Mme Djènèba Sanogo

- Ministre de l’Industrie et du Commerce : M. Moussa Alassane Diallo

- Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population : M. Imran Abdoulaye Touré

- Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable : Mme Dumbia Mariam Tangara

- Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration : M. Alhamdou Ag Ilyène

- Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme :M. Mamou Daffé

- Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes : M. Mahamadou Koné

- Ministre de l’Élevage et de la Pêche : M. Youba Ba

- Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral : M. Mamani Nassiré