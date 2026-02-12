Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : liste du nouveau gouvernement du 12 février 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 12 Février 2026


Un remaniement ministériel annoncé le 12 février maintient un gouvernement de 28 membres, mêlant continuité et ajustements. Trois responsables — Sadio Camara, Ismaël Wagué et Alousséni Sanou — sont élevés au rang de ministres d’État tout en conservant leurs portefeuilles. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga cède le ministère de l’Administration territoriale à Issa Ousmane Coulibaly. Deux nouveaux ministres font leur entrée, traduisant la volonté des autorités de consolider l’équipe gouvernementale et de rééquilibrer les responsabilités, notamment dans la défense, l’économie et la gouvernance territoriale.


Mali : liste du nouveau gouvernement du 12 février 2026
- Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants : Général de Corps d’Armée Sadio Camara
- Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances : M. Alousséni Sanou
- Ministre d’État, Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale :Général de Corps d’Armée Ismaël Wagué
- Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux :M. Mahmoudou Kassogué
- Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation :Général de Brigade Issa Ousmane Coulibaly
- Ministre de la Réforme de l’État, chargé des Relations avec les Institutions :M. Yahya Gologo
- Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Général de Division Daoud Ali Mohamedine
- Ministre des Transports et des Infrastructures : Mme Dembélé Madina Sissoko
- Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : M. Abdoulaye Diop
- Ministre de l’Éducation nationale :M. Amadou Sy Savané 
- Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : M. Bouréma Kansaye
- Ministre des Mines : M. Amadou Keïta
- Ministre de l’Énergie et de l’Eau : M. Tchemo Ko Traoré
- Ministre de la Santé et du Développement social :Colonel-Major Assa Badiallo Touré
- Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social : M. Fassoun Coulibaly
- Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne : M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba 
- Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine :M. Mossa Ag Attaher
- Ministre de l’Agriculture : M. Ibrahima Samaké
- Ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle :Mme Oumou Sall Seck
- Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Mme Djènèba Sanogo
- Ministre de l’Industrie et du Commerce : M. Moussa Alassane Diallo
- Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population : M. Imran Abdoulaye Touré
- Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable : Mme Dumbia Mariam Tangara 
- Ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration : M. Alhamdou Ag Ilyène
- Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme :M. Mamou Daffé
- Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes : M. Mahamadou Koné
- Ministre de l’Élevage et de la Pêche : M. Youba Ba
- Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et du Soutien au processus électoral : M. Mamani Nassiré


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/02/2026

Tchad : violences sexuelles sur mineurs à N'Djamena, le PDR exige des peines exemplaires et des mesures urgentes

Tchad : violences sexuelles sur mineurs à N'Djamena, le PDR exige des peines exemplaires et des mesures urgentes

Tchad : Star Oil Tchad récompense ses meilleurs chauffeurs et sensibilise sur la sécurité routière à l'approche du Ramadan Tchad : Star Oil Tchad récompense ses meilleurs chauffeurs et sensibilise sur la sécurité routière à l'approche du Ramadan 12/02/2026

Populaires

Tchad : l’AILC ordonne la suspension de la cession des actifs de la SONACIM au groupe CIMAF

12/02/2026

Tchad : violences sexuelles sur mineurs à N'Djamena, le PDR exige des peines exemplaires et des mesures urgentes

12/02/2026

Tchad : FICSA 6, immersion exceptionnelle au cœur du massif de l’Ennedi

12/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter