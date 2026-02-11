Tchad : FICSA 6, immersion exceptionnelle au cœur du massif de l’Ennedi

En marge des activités marquant la 6ᵉ édition du Festival International des Cultures Sahariennes (FICSA 6), qui se tient du 07 au 13 février à Amdjarass, une immersion exceptionnelle au cœur du massif de l’Ennedi a été organisée au profit des festivaliers.



Cette excursion a réuni des touristes tchadiens, africains et internationaux, ainsi que des délégations officielles étrangères venues du Niger et du Burkina Faso.



Le parcours, d’une rare beauté, a débuté au bivouac de Bachikélé, précisément au niveau de la mythique Guelta de Bachikélé, située à plus de 200 kilomètres d’Amdjarass. Véritable vestige vivant de la mer paléo-tchadienne, ce site emblématique constitue un témoignage remarquable de l’histoire géologique et culturelle millénaire de la région.



Il convient de souligner que ces excursions conduisent les visiteurs vers des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, mettant ainsi en valeur la richesse naturelle et patrimoniale exceptionnelle de l’Ennedi.