Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le personnel du ministère des Télécommunications présente ses vœux


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 11 Février 2026



Tchad : le personnel du ministère des Télécommunications présente ses vœux
A travers des discours, le personnel du ministère des Télécommunications, de l'Economie Numérique et de la Digitalisation Administrative a présenté ses vœux ce mercredi 11 février 2026.

Pour le mot du personnel du ministère des Télécommunications, Dr Boukar Michel a affirmé que bientôt deux ans que « je suis parmi vous, deux années de combat de doutes, d'espérance mais surtout deux années de travail acharné ».

« J'ai trouvé une maison pleine des défis, de projets stratégiques comme le PMICE, le DTS, le DATA center National, qui devraient être achevés en 2020 pour certains et 2022 pour d'autres, mais avaient accumulé des retards importants ». Il a indiqué que les difficultés étaient nombreuses : contraintes financières, obstacles techniques, lenteurs administratives et incompréhension parfois.

Ces réalisations ne sont pas des chiffres, mais plutôt des symboles de résilience, de souveraineté numérique, d'un Tchad qui refuse de rester à la traîne, alors que ce ministère n'est pas un simple administratif, mais c'est le moteur de la transformation du Tchad et le cœur d'une souveraineté numérique.

Il a suggéré que la digitalisation doit commencer dès cette année, même avec peu de ressources car l'histoire nous enseigne que ce ne sont pas les moyens qui font les grandes révolutions, mais la vision et la détermination.

Selon le SG du ministère Hussein Ibrahim Abdelkerim, en ce début de l'année 2026, le personnel du ministère renouvelle son engagement à œuvrer avec loyauté, professionnalisme et esprit d'équipe pour la mise en œuvre effective des orientations et des priorités gouvernementales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/02/2026

Tchad : des nominations dans l’Ordre du mérite des arts et lettres

Tchad : des nominations dans l’Ordre du mérite des arts et lettres

Tchad : réunion sécuritaire au Guéra, le délégué général appelle à la vigilance et à la responsabilité Tchad : réunion sécuritaire au Guéra, le délégué général appelle à la vigilance et à la responsabilité 10/02/2026

Populaires

Tchad : Le général Bokhit Ahmat Issa nommé commandant 1er adjoint de la GNNT

10/02/2026

Tchad : à N’Djamena, deux prévenus en garde à vue depuis 2024 nient le vol d'un téléphone devant le Tribunal

10/02/2026

Tchad : lancement de la mission d’évaluation de la politique du secteur eau et assainissement à N’Djamena

10/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter