Tchad : le personnel du ministère des Télécommunications présente ses vœux

A travers des discours, le personnel du ministère des Télécommunications, de l'Economie Numérique et de la Digitalisation Administrative a présenté ses vœux ce mercredi 11 février 2026.



Pour le mot du personnel du ministère des Télécommunications, Dr Boukar Michel a affirmé que bientôt deux ans que « je suis parmi vous, deux années de combat de doutes, d'espérance mais surtout deux années de travail acharné ».



« J'ai trouvé une maison pleine des défis, de projets stratégiques comme le PMICE, le DTS, le DATA center National, qui devraient être achevés en 2020 pour certains et 2022 pour d'autres, mais avaient accumulé des retards importants ». Il a indiqué que les difficultés étaient nombreuses : contraintes financières, obstacles techniques, lenteurs administratives et incompréhension parfois.



Ces réalisations ne sont pas des chiffres, mais plutôt des symboles de résilience, de souveraineté numérique, d'un Tchad qui refuse de rester à la traîne, alors que ce ministère n'est pas un simple administratif, mais c'est le moteur de la transformation du Tchad et le cœur d'une souveraineté numérique.



Il a suggéré que la digitalisation doit commencer dès cette année, même avec peu de ressources car l'histoire nous enseigne que ce ne sont pas les moyens qui font les grandes révolutions, mais la vision et la détermination.



Selon le SG du ministère Hussein Ibrahim Abdelkerim, en ce début de l'année 2026, le personnel du ministère renouvelle son engagement à œuvrer avec loyauté, professionnalisme et esprit d'équipe pour la mise en œuvre effective des orientations et des priorités gouvernementales.