TCHAD

Tchad : des nominations dans l’Ordre du mérite des arts et lettres


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Février 2026



Tchad : des nominations dans l'Ordre du mérite des arts et lettres
Par décret N°070/PR/GDCHONT/2026 du 10 février 2026, les membres clés de l’Equipe ayant œuvré à l'inscription du GURUNA au Patrimoine de l’UNESCO dont les noms suivent sont nommés dans l’Ordre du mérite des arts et lettres, au titre du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, à titre exceptionnel :

- AU GRADE DE COMMANDEUR
-M. ABAKAR ROZZI TEGUIL.

- AU GRADE D’OFFICIER
-M. ABDOULAYE SOULEYMANE OUSMAN BABALE;
-M. ROUTOUANG MOHAMED NDONGA CHRISTIAN;
-M. N’DJERABE MBAIKOUA YVES;
-M. KOLINA JEREMIE;
-M. VISSIA BOURANGA.

- AU GRADE DE CHEVALIER
-M. KOUMNDE MBAITOUBAM;
-M. DODE HOUEHOUNHA;
-M. DJOUMBA BOUSSAINA;
-M. SOBDIBE MALLAYE


