Tchad : Le président sortant du CSAI, Dr. Mahamat Khatir Issa, nommé conseiller spécial à la Présidence
Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Février 2026
N’Djaména, le 7 février 2026 – Par décret présidentiel N°067/PR/2026 en date du 6 février 2026, le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a nommé Dr Mahamat Khatir Issa au poste de Conseiller Spécial à la Présidence de la République.
