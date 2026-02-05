Tchad : trois trafiquants d’armes présentés aux autorités provinciales du Guéra

​Cette présentation fait suite aux événements survenus le mois dernier à Kouka Margné, qui avaient nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour rétablir la sécurité dans la zone.



Lors de la cérémonie organisée par les Forces de défense et de sécurité (FDS) de Mangalmé, plusieurs armes et munitions saisies ont également été exposées devant les autorités provinciales, témoignant de la gravité des faits reprochés aux trois mis en cause.



Le général Abdoulaye Ibrahim Siam a indiqué que les trois individus seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Cette décision illustre la volonté des autorités de lutter contre l’insécurité et de faire respecter l’État de droit dans la province.



Il a également souligné que les FDS poursuivent leurs opérations de sécurisation afin de prévenir toute résurgence de tensions et de garantir la quiétude des populations.