Tchad : grève des employés du Radisson Blu, la SONEXHO apporte des clarifications

Dans sa déclaration, elle a rappelé que la SONEXHO gère l’ensemble des hôtels appartenant à l’État, dont le Radisson Blu, dont la gestion a été confiée au groupe Radisson. Le directeur général en poste agit donc en qualité de directeur général délégué, tout en restant un employé de la SONEXHO, qui demeure l’unique employeur de l’hôtel.



La directrice générale a précisé que, le 29 janvier 2025, les délégués du personnel du Radisson Blu avaient lancé un préavis de grève couvrant la période du 29 janvier au 5 février, formulant plusieurs revendications : le départ du directeur général, le refus d’une nouvelle assurance santé et la contestation de l’augmentation salariale accordée à certains employés.



Toutefois, la SONEXHO affirme ne jamais avoir été officiellement saisie par les délégués du personnel concernant ces préoccupations. Selon la direction, plusieurs tentatives de dialogue, dont une réunion préalable à la grève, ont été proposées, mais auraient été boycottées par les représentants des employés. À ce jour, la SONEXHO n’a donc pas eu d’échanges directs avec eux sur ces revendications.



La direction regrette également que certains délégués aient choisi de s’adresser directement au ministre, plutôt que de suivre la voie hiérarchique habituelle, une démarche qui soulève des interrogations sur le respect des procédures internes.



Concernant l’assurance santé, la directrice générale a expliqué que l’ancienne couverture, assurée par la STAR nationale, ne prenait pas en charge tous les employés ni leurs enfants. La SONEXHO a donc engagé une restructuration du volet social en sollicitant un courtier pour identifier une offre plus avantageuse.



À l’issue de cette démarche, un nouveau contrat a été signé avec la compagnie FAR. Selon la direction, ce contrat serait moins coûteux d’environ 30 millions de FCFA, tout en offrant de meilleures prestations. Par exemple, la prise en charge des verres correcteurs passe de 100 000 FCFA avec l’ancienne assurance à 150 000 FCFA avec la nouvelle, et l’hébergement médical journalier de 15 000 FCFA à 45 000 FCFA.



Autre amélioration : alors que l’ancienne assurance ne couvrait qu’un seul enfant par employé, la nouvelle formule inclut désormais tous les enfants de moins de 18 ans, sur présentation d’un acte de naissance.



S’agissant des salaires, la SONEXHO a constaté d’importantes disparités entre employés, ce qui a motivé l’élaboration d’un projet de convention visant à harmoniser les conditions salariales. Cependant, selon la direction, ce projet aurait été rejeté par certains employés qui se considèrent exclusivement comme salariés du groupe Radisson, alors que celui-ci agit uniquement comme prestataire de services pour le compte de la SONEXHO.



Enfin, la direction rappelle que toute fonction exercée au Radisson Blu, y compris celle du directeur général en poste, s’inscrit dans le cadre de l’emploi au sein de la SONEXHO.

