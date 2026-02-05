Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : grève des employés du Radisson Blu, la SONEXHO apporte des clarifications


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 6 Février 2026


Par un point de presse tenu ce vendredi 6 février 2025 à l’hôtel Radisson Blu, Aché Ahmed Idriss, directrice générale de la Société nationale d’exploitation hôtelière (SONEXHO), est intervenue pour apporter des précisions sur la grève en cours et sur le rôle de la SONEXHO au sein de l’établissement.


Tchad : grève des employés du Radisson Blu, la SONEXHO apporte des clarifications

Dans sa déclaration, elle a rappelé que la SONEXHO gère l’ensemble des hôtels appartenant à l’État, dont le Radisson Blu, dont la gestion a été confiée au groupe Radisson. Le directeur général en poste agit donc en qualité de directeur général délégué, tout en restant un employé de la SONEXHO, qui demeure l’unique employeur de l’hôtel.

La directrice générale a précisé que, le 29 janvier 2025, les délégués du personnel du Radisson Blu avaient lancé un préavis de grève couvrant la période du 29 janvier au 5 février, formulant plusieurs revendications : le départ du directeur général, le refus d’une nouvelle assurance santé et la contestation de l’augmentation salariale accordée à certains employés.

Toutefois, la SONEXHO affirme ne jamais avoir été officiellement saisie par les délégués du personnel concernant ces préoccupations. Selon la direction, plusieurs tentatives de dialogue, dont une réunion préalable à la grève, ont été proposées, mais auraient été boycottées par les représentants des employés. À ce jour, la SONEXHO n’a donc pas eu d’échanges directs avec eux sur ces revendications.

La direction regrette également que certains délégués aient choisi de s’adresser directement au ministre, plutôt que de suivre la voie hiérarchique habituelle, une démarche qui soulève des interrogations sur le respect des procédures internes.

Concernant l’assurance santé, la directrice générale a expliqué que l’ancienne couverture, assurée par la STAR nationale, ne prenait pas en charge tous les employés ni leurs enfants. La SONEXHO a donc engagé une restructuration du volet social en sollicitant un courtier pour identifier une offre plus avantageuse.

À l’issue de cette démarche, un nouveau contrat a été signé avec la compagnie FAR. Selon la direction, ce contrat serait moins coûteux d’environ 30 millions de FCFA, tout en offrant de meilleures prestations. Par exemple, la prise en charge des verres correcteurs passe de 100 000 FCFA avec l’ancienne assurance à 150 000 FCFA avec la nouvelle, et l’hébergement médical journalier de 15 000 FCFA à 45 000 FCFA.

Autre amélioration : alors que l’ancienne assurance ne couvrait qu’un seul enfant par employé, la nouvelle formule inclut désormais tous les enfants de moins de 18 ans, sur présentation d’un acte de naissance.

S’agissant des salaires, la SONEXHO a constaté d’importantes disparités entre employés, ce qui a motivé l’élaboration d’un projet de convention visant à harmoniser les conditions salariales. Cependant, selon la direction, ce projet aurait été rejeté par certains employés qui se considèrent exclusivement comme salariés du groupe Radisson, alors que celui-ci agit uniquement comme prestataire de services pour le compte de la SONEXHO.

Enfin, la direction rappelle que toute fonction exercée au Radisson Blu, y compris celle du directeur général en poste, s’inscrit dans le cadre de l’emploi au sein de la SONEXHO.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/02/2026

Excellence Coranique à Mao : Le Centre d'orientation évalue ses apprenants

Excellence Coranique à Mao : Le Centre d'orientation évalue ses apprenants

Plan de réponse 2026-2027 : Une stratégie à 731 millions USD Plan de réponse 2026-2027 : Une stratégie à 731 millions USD 06/02/2026

Populaires

Tchad : le ministre des Armées appelle à la fin du désordre et à une collaboration totale à l'Est

05/02/2026

Tchad : L’INSEED sensibilise les jeunes du Salamat aux métiers de la statistique

06/02/2026

Tchad : lancement conjoint du Plan de réponse humanitaire (HNRP) et du Plan de réponse pour les réfugiés (RRP)

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter