Plan de réponse 2026-2027 : Une stratégie à 731 millions USD







Objectifs du Plan de Réponse pour les Réfugiés







Quatre Objectifs Stratégiques

Accès aux Services Essentiels

Assurer une réponse humanitaire efficace et garantir un accès équitable aux services essentiels pour les réfugiés, les retournés, et les communautés hôtes. Renforcement de la Résilience

Renforcer l’autonomie et l’inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés hôtes à travers des moyens d’existence durables et un développement local adapté au climat, avec une intégration progressive dans les systèmes nationaux et locaux. Promotion de la Cohésion Sociale

Favoriser la cohésion sociale, la gouvernance communautaire, et une coordination redevable pour promouvoir la stabilité et un développement local inclusif. Soutien à la Coordination et à l'évaluation

Assurer la coordination et un suivi rigoureux des activités menées dans le cadre du Plan de Réponse aux Réfugiés.







Estimation des Besoins

Le Gouvernement de la République du Tchad, en collaboration avec la communauté humanitaire, a lancé aujourd'hui leet leCe plan se fonde sur un modèle de partenariat global, plaçant le Gouvernement, à travers la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (CNARR) et les autorités locales, au cœur d’une approche pluri-acteurs et pluriannuelle. L'objectif est de répondre aux besoins humanitaires tout en renforçant les activités de résilience et en proposant des solutions durables à long terme.Le plan est structuré autour de quatre objectifs stratégiques principaux :Pour mettre en œuvre ces objectifs ambitieux, le Gouvernement tchadien et ses partenaires évaluent les besoins à. Ce financement est crucial pour répondre efficacement aux défis humanitaires et renforcer la résilience des populations vulnérables au Tchad.Ce lancement marque une étape significative vers une approche intégrée de la réponse humanitaire au Tchad, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés d'accueil.