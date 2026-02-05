Plan de réponse 2026-2027 : Une stratégie à 731 millions USD

Le Gouvernement de la République du Tchad, en collaboration avec la communauté humanitaire, a lancé aujourd'hui le Plan de Réponse Humanitaire 2026 et le Plan de Réponse pour les Réfugiés 2026–2027.
Objectifs du Plan de Réponse pour les Réfugiés
Ce plan se fonde sur un modèle de partenariat global, plaçant le Gouvernement, à travers la Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés (CNARR) et les autorités locales, au cœur d’une approche pluri-acteurs et pluriannuelle. L'objectif est de répondre aux besoins humanitaires tout en renforçant les activités de résilience et en proposant des solutions durables à long terme.
Quatre Objectifs Stratégiques
Le plan est structuré autour de quatre objectifs stratégiques principaux :
- Accès aux Services Essentiels
Assurer une réponse humanitaire efficace et garantir un accès équitable aux services essentiels pour les réfugiés, les retournés, et les communautés hôtes.
- Renforcement de la Résilience
Renforcer l’autonomie et l’inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés hôtes à travers des moyens d’existence durables et un développement local adapté au climat, avec une intégration progressive dans les systèmes nationaux et locaux.
- Promotion de la Cohésion Sociale
Favoriser la cohésion sociale, la gouvernance communautaire, et une coordination redevable pour promouvoir la stabilité et un développement local inclusif.
- Soutien à la Coordination et à l'évaluation
Assurer la coordination et un suivi rigoureux des activités menées dans le cadre du Plan de Réponse aux Réfugiés.
Estimation des Besoins
Pour mettre en œuvre ces objectifs ambitieux, le Gouvernement tchadien et ses partenaires évaluent les besoins à 731,1 millions USD. Ce financement est crucial pour répondre efficacement aux défis humanitaires et renforcer la résilience des populations vulnérables au Tchad.
Ce lancement marque une étape significative vers une approche intégrée de la réponse humanitaire au Tchad, soulignant l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés d'accueil.