Tchad : L’INSEED sensibilise les jeunes du Salamat aux métiers de la statistique

C’est dans cette dynamique que l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) a organisé, le mercredi 4 février 2026 à Am-Timan, une séance de sensibilisation à l’intention des élèves de Terminale scientifique et des bacheliers scientifiques de la province du Salamat.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mission de l’INSEED, qui vise à promouvoir la culture statistique et à encourager les jeunes talents à s’orienter vers les métiers de ce domaine stratégique. À travers des échanges interactifs, des présentations pédagogiques et des témoignages inspirants, les participants ont découvert le rôle central de la statistique dans la vie quotidienne, l’élaboration des politiques publiques et la mise en œuvre des grands projets de développement.



Un accent particulier a été mis sur le concours national de formation statistique, organisé chaque année par l’INSEED. Ce concours constitue une porte d’entrée vers des formations spécialisées et des carrières prometteuses, tant au niveau national qu’international. Les critères d’admission, les débouchés professionnels et les perspectives de carrière ont été présentés afin de susciter l’intérêt et d’éveiller des vocations parmi les jeunes scientifiques du Salamat.



En choisissant Am-Timan pour cette activité, l’INSEED réaffirme son engagement à rapprocher l’information des jeunes des régions, à promouvoir l’égalité des chances et à valoriser le potentiel scientifique local. La province du Salamat, riche en talents, est ainsi appelée à contribuer activement à la production de données fiables, indispensables à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques efficaces.



Investir dans la formation statistique aujourd’hui, c’est préparer les décideurs, analystes et experts de demain. À travers cette initiative, l’INSEED adresse un message fort à la jeunesse scientifique du Salamat : embrasser la statistique, c’est choisir un métier d’avenir et participer pleinement au développement du Tchad.

