Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’INSEED sensibilise les jeunes du Salamat aux métiers de la statistique


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 6 Février 2026


À l’ère où les données orientent de plus en plus les choix stratégiques, la statistique s’impose comme un pilier essentiel du développement, de la gouvernance et de la prise de décision éclairée.


Tchad : L’INSEED sensibilise les jeunes du Salamat aux métiers de la statistique

C’est dans cette dynamique que l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED) a organisé, le mercredi 4 février 2026 à Am-Timan, une séance de sensibilisation à l’intention des élèves de Terminale scientifique et des bacheliers scientifiques de la province du Salamat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mission de l’INSEED, qui vise à promouvoir la culture statistique et à encourager les jeunes talents à s’orienter vers les métiers de ce domaine stratégique. À travers des échanges interactifs, des présentations pédagogiques et des témoignages inspirants, les participants ont découvert le rôle central de la statistique dans la vie quotidienne, l’élaboration des politiques publiques et la mise en œuvre des grands projets de développement.

Un accent particulier a été mis sur le concours national de formation statistique, organisé chaque année par l’INSEED. Ce concours constitue une porte d’entrée vers des formations spécialisées et des carrières prometteuses, tant au niveau national qu’international. Les critères d’admission, les débouchés professionnels et les perspectives de carrière ont été présentés afin de susciter l’intérêt et d’éveiller des vocations parmi les jeunes scientifiques du Salamat.

En choisissant Am-Timan pour cette activité, l’INSEED réaffirme son engagement à rapprocher l’information des jeunes des régions, à promouvoir l’égalité des chances et à valoriser le potentiel scientifique local. La province du Salamat, riche en talents, est ainsi appelée à contribuer activement à la production de données fiables, indispensables à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques efficaces.

Investir dans la formation statistique aujourd’hui, c’est préparer les décideurs, analystes et experts de demain. À travers cette initiative, l’INSEED adresse un message fort à la jeunesse scientifique du Salamat : embrasser la statistique, c’est choisir un métier d’avenir et participer pleinement au développement du Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/02/2026

Tchad : décret de révocation de quatre magistrats sans suppression des droits à pension

Tchad : décret de révocation de quatre magistrats sans suppression des droits à pension

Tchad : nomination de 5 délégués généraux du gouvernement Tchad : nomination de 5 délégués généraux du gouvernement 04/02/2026

Populaires

Tchad : un mort et un blessé grave dans une fusillade à l’intérieur d’un bar à Abéché

05/02/2026

Côte d'Ivoire : l'État accorde des permis d'exploitation à deux entreprises pour une production de plus de 14 tonnes d'or/an

05/02/2026

N’Djamena : le ministre de l’Aménagement met en garde contre l’occupation anarchique du bassin de Klemat

05/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter