Tchad : décret de révocation de quatre magistrats sans suppression des droits à pension

Par Décret N°066/PR/CSM/2026 du 04 février 2026, sont révoqués de la Magistrature sans suppression des droits à pension, les Magistrats dont les noms suivent :



- MAHAMAT SALEH BREMA;

- KAGONBE MOÏSE;

- ADAM MBODOU ADAM;

- BRAHIM ABBO ABAKAR.