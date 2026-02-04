Tchad : une mission de sensibilisation mobilise élèves et étudiants autour des concours statistiques à Abéché

La mission est conduite par Sanoussi Baradine Abdelkerim, chef de la cellule de gestion des partenariats et de la coopération. Elle comprend également Moubane Élysée, cadre à l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED), accompagné du chef d’antenne INSEED d’Abéché, Awat Daoud Tchari.



Ce mardi 3 février 2026, des séances de sensibilisation ont été organisées au profit des élèves du Lycée national franco-arabe d’Abéché et du lycée Mahamat Yakhoub Dobio. Les échanges ont porté sur l’importance de la statistique et les opportunités offertes par les concours.



L’initiative vise à informer et à préparer les candidats aux concours d’Ingénieur statisticien économiste (ISE) et d’Analyste statisticien (AS), tout en favorisant la participation des filles, le renforcement des capacités de l’INSEED et l’appui aux établissements scolaires en matériels didactiques.



Les résultats attendus portent notamment sur une forte mobilisation des candidats, une meilleure représentativité féminine, une organisation rigoureuse des concours et la sélection des meilleurs profils.



À l’issue des séances, la mission a procédé à la remise de manuels didactiques aux administrations des deux lycées concernés, en soutien à l’enseignement et à la promotion de la statistique.